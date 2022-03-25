25 марта
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Экономика

Алтайские власти опубликовали данные февральской инфляции

В феврале инфляция в Алтайском крае за период с начала года составила 102,2% к декабрю 2021 года. Это соответствует общероссийскому уровню (102,2%). Годовая инфляция же составила 110,97%, сообщили в краевом минэкономе.

Продукты.
Продукты.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Так, цены на продовольственные товары в феврале в Алтайском крае увеличились на 1,43% к предыдущему месяцу, что меньше, чем по России (1,56%). Замедлился рост цен на плодоовощную продукцию, мясопродукты, яйца, макаронные и крупяные изделия.

На непродовольственные товары цены увеличились на 1% к предыдущему месяцу. Годовой темп замедлился до 12,22% после 12,23% в январе.

Продуктовая корзина

Стоимость минимального набора продуктов в крае по итогам февраля 2022 года составила 5 277,73 рубля. Это ниже, чем в целом по России (5 512,15 рубля), указывают власти.

Среди регионов Сибири Алтайский край занял второе место по наименьшей стоимости продуктовой корзины (в среднем по СФО — 5 582,03 рубля), уступая Омской области.

«В крае зафиксированы самые низкие средние розничные цены в Сибири на мороженую неразделанную рыбу, куриные яйца, муку пшеничную, мясо кур охлажденных и мороженых, крупу гречневую-ядрицу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее altapress.ru узнал, что на фоне небывалого ажиотажа в Алтайском крае вновь взлетела цена на гречиху.

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