24 марта
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Экономика

На фоне небывалого ажиотажа в Алтайском крае вновь взлетела цена на гречиху

Центр сельхозконсультирования Алтайского края на прошлой неделе опубликовал мониторинг цен на продукцию растениеводства. С начала марта практически по всем позиция цены «замерли». Исключение составила только гречиха.

Гречиха.
Гречиха.
Анна Зайкова

Самая популярная в Алтайском крае сельхозкультура за две недели прибавила в цене сразу 3,5 тыс. рублей и в среднем стоит 53,5 тыс. рублей за тонну. Максимальная цена доходит до 55 тыс. рублей.

Цена варьирует в зависимости от показателей качества, объема, условий поставки, индивидуального подхода к клиенту, отмечают в Центре. В конце февраля стоимость тонны гречихи в Алтайском крае составляла 75,5 тыс. рублей.

За обозначенный период незначительно (на 250 рублей с каждой тонны) подорожали фуражная пшеница V класса и рожь.

Сами производители круп отмечают спрос на гречку со стороны оптовых компаний, которые опасаются возможных перебоев с поставками, поэтому стараются сформировать запас.

Лузга гречихи
Лузга гречихи
Олег Богданов

Что происходит в России

Как пишет «Российская газета», цены на крупы в стране продолжают расти на фоне повышенного спроса. По данным Росстата, на прошлой неделе они ненамного отставали от сахара: гречка и рис подорожали на 2,7%, пшено — на 2,2%.

Однако по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), всего за 10 дней — с 28 февраля по 10 марта — цены производителей и оптовиков на рис и гречку выросли сразу примерно на 20%.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов

Так, цены на гречку у отечественных производителей выросли с 73,57 тыс. рублей до 87,7 тыс. рублей за тонну, рис — с 48 тыс. рублей до 57 тыс. рублей за тонну.

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