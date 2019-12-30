Алтайские власти продают акции «Модеста» за 63 миллиона рублей

На торги выставлены 23 659 обыкновенных именных бездокументарных акций. Каждая из них оценивается в 1000 рублей. Начальная цена лота — 63,696 млн рублей.
Потенциальных покупатель будет обязан сохранить цех производства детского и питания и оставить не менее 73 рабочих мест.
Заявки будут принимать с 9 января по 4 февраля. 10 февраля определят круг основных участников, а итоги подведут 12-го.
Напомним, что завод «Модест», чьи акции принадлежат региону, был внесен в прогнозный план приватизации до 2020 года. В кулуарах обсуждался интерес к производителю детского питания со стороны «Барнаульского молочного комбината».