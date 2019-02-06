Как алтайские власти собираются выводить из кризиса масложировую отрасль края

Об этом 5 февраля в ходе онлайн-конференции сообщил замначальника Алтайпищепрома Александр Кондыков. По его словам, ведомство обратилось к ведущим холдингам страны — «Астон», «Бунге СНГ», «Содружество» и «Эфко» с инвестиционными предложениями по размещению новых производств в Алтайском крае.
Александр Кондыков,
заместитель начальника управлениря Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:
В настоящее время наши предложения находятся на стадии обсуждения. Инвесторами рассматривается вопрос о строительстве маслоэкстракционного завода в Ключевском районе, ориентированного на экспорт. Проектная мощность предприятия по переработке подсолнечника (с возможностью перехода на другие масличные культуры) после запуска первой очереди составит 60 тысяч тонн в год.
Что происходит с «Югом Сибири»?
Как объясняют эксперты, провал в масложировой отрасли произошел в августе-сентябре прошлого года, когда из-за затянувшейся уборки и нехватки сырья на бийском и барнаульском маслоэкстракционных заводах были перебои с поставками масличных культур.
Сейчас на этих мощностях на условиях аренды работает федеральная компания «Благо». В Алтайпищепроме утверждают, что предприятия функционируют в штатном режиме.
Между тем вокруг «Юга Сибири» разворачивается борьба. 28 января Арбитражный суд Алтайского края отказал холдингу в упрощенной процедуре банкротства.
Из решения Арбитражного суда:
Представитель кредитора «Промсвязьбанк» поддерживал в полном объеме ходатайство об оставлении заявления должника о признании его банкротом без рассмотрения. В пояснениях дополнительно указал, что должник при принятии решения о ликвидации и обращении в суд с заявлением о банкротстве действовал недобросовестно, механизм ликвидации использовал формально с единственной целью — опередить банк и не позволить кредитору воспользоваться своим правом определить кандидатуру арбитражного управляющего.
В то же время отложено заседание по иску «Промсвязьбанка», который настаивает на банкротстве головной компании и «дочек» агрохолдинга на своих условиях. В Омской области по аналогичному обращению банка уже было открыто конкурсное производство в отношении завода «Продэкс», входившего в «Юг Сибири».
Как сообщают источники, близкие к происходящему, «Промсвязьбанк» намерен добиваться продажи и алтайских активов и кредитору не важно, кто станет покупателем — «Благо» или другая компания. В этой связи позиции арендатора кажется достаточно уязвимой.