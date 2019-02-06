Как алтайские власти собираются выводить из кризиса масложировую отрасль края

В 2018 году в Алтайском крае значительно снизилось производство растительного масла: нерафинированного на 16,5%, рафинированного — на 26%. Произошло это из-за проблем на предприятиях «Юга Сибири». Между тем региональные власти рассчитывают нормализовать ситуацию за счет привлечения в отрасль других федеральных инвесторов.

Об этом 5 февраля в ходе онлайн-конференции сообщил замначальника Алтайпищепрома Александр Кондыков. По его словам, ведомство обратилось к ведущим холдингам страны — «Астон», «Бунге СНГ», «Содружество» и «Эфко» с инвестиционными предложениями по размещению новых производств в Алтайском крае.

Александр Кондыков,

заместитель начальника управлениря Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

В настоящее время наши предложения находятся на стадии обсуждения. Инвесторами рассматривается вопрос о строительстве маслоэкстракционного завода в Ключевском районе, ориентированного на экспорт. Проектная мощность предприятия по переработке подсолнечника (с возможностью перехода на другие масличные культуры) после запуска первой очереди составит 60 тысяч тонн в год.

На заводе «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

Что происходит с «Югом Сибири»?

Как объясняют эксперты, провал в масложировой отрасли произошел в августе-сентябре прошлого года, когда из-за затянувшейся уборки и нехватки сырья на бийском и барнаульском маслоэкстракционных заводах были перебои с поставками масличных культур.

Сейчас на этих мощностях на условиях аренды работает федеральная компания «Благо». В Алтайпищепроме утверждают, что предприятия функционируют в штатном режиме.

На барнаульском заводе «АгроСиб-Раздолье» «АгроСиб-Раздолье»

Между тем вокруг «Юга Сибири» разворачивается борьба. 28 января Арбитражный суд Алтайского края отказал холдингу в упрощенной процедуре банкротства.

Из решения Арбитражного суда:

Представитель кредитора «Промсвязьбанк» поддерживал в полном объеме ходатайство об оставлении заявления должника о признании его банкротом без рассмотрения. В пояснениях дополнительно указал, что должник при принятии решения о ликвидации и обращении в суд с заявлением о банкротстве действовал недобросовестно, механизм ликвидации использовал формально с единственной целью — опередить банк и не позволить кредитору воспользоваться своим правом определить кандидатуру арбитражного управляющего.

В то же время отложено заседание по иску «Промсвязьбанка», который настаивает на банкротстве головной компании и «дочек» агрохолдинга на своих условиях. В Омской области по аналогичному обращению банка уже было открыто конкурсное производство в отношении завода «Продэкс», входившего в «Юг Сибири».

Как сообщают источники, близкие к происходящему, «Промсвязьбанк» намерен добиваться продажи и алтайских активов и кредитору не важно, кто станет покупателем — «Благо» или другая компания. В этой связи позиции арендатора кажется достаточно уязвимой.