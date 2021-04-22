Алтайские заводы не хотели, но попали в престижный российский рейтинг

Три алтайские компании, выпускающие твердые и полутвердые сыры, оказались в ТОР-20 крупнейших производителей России. Составители рейтинга рассказали, что две из них наотрез отказались предоставлять информацию, но это не помешало аналитикам оценить их потенциал.

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Рейтинг составляли объединение Союзмолоко, портал Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting. Итоги подводились по показателям 2020 года.

На втором месте среди крупнейших сыроделов страны оказался «Рубцовский молочный комбинат», выпускающий продукцию под маркой «Ламбер». Объемы производства предприятия составили 24,7 тыс. тонн.

Пятерку лидеров замкнула компания «Киприно», развивающая сразу шесть молокоперерабатывающих заводов на Алтае. По данным аналитиков, в прошлом году они произвели порядка 17 тыс. тонн твердых и полутвердых сыров.

«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Коллеги из „Киприно“ наотрез отказались предоставлять информацию, поэтому этот показатель — исключительно наша оценка», — сообщил генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.

В ТОР-20 также попал Барнаульский молочный комбинат. Его объем производства аналитики оценили в 8,5 тыс. тонн.

Отметим, что составители рейтинга учитывали выпуск как натуральных сыров, так и сырных продуктов.

Что говорят о регионе

Алтайский край уже много лет занимает первое место в России по производству сыров и сырных продуктов. По мнению Алексея Груздева, ежегодно регион поставляет на рынок порядка 60 тыс. тонн этой продукции.

«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов

«При всем моем уважении к Татарстану, который активно наращивает объемы, вряд ли ему удастся в ближайшие годы обойти Алтай», — отметил эксперт.

Всего в 2020 году российские заводы произвели 815 тыс. тонн сыра.