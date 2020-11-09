Алтайских предпринимателей приглашают на безвозмездной основе принять участие в международной выставке

Центр Мой бизнес Алтайского края приглашает принять участие в выставочно-ярмарочном мероприятии WorldFood Istanbul 2020!

WorldFood Istanbul 2020 — 28-я международная выставка продуктов питания и напитков.

Когда: 25.11.2020 — 28.11.2020

Где: Турция, Стамбул

Место проведения: Tuyap Fair Convention and Congress Center

WorldFood Istanbul 2020 является крупнейшим событием сектора питания в Турции и регионе. Это крупнейшая торговая и важная стратегическая платформа, представляющая последние достижения пищевой промышленности с хорошими возможностями продвижения здоровых продуктов питания, развития и укрепления международных торговых отношений и бизнес контактов, обсуждения ключевых стратегических вопросов в мировой индустрии продовольствия, инвестирования в турецкий сектор розничной торговли.

В 2019 году в выставке участвовали более 500 экспонентов из 45 стран и 20 746 посетителей из 130 стран.

Основные группы товаров: пищевые ингредиенты, добавки и пряности, гастрономические товары, оборудование для производства продуктов питания, напитков, производственные решения, ресторанное дело, гастрономия, кейтеринг, санитарно-гигиеническое оборудование, упаковка для пищевых и не пищевых продуктов, торговля и франчайзинг.

Уникальная возможность показать свою продукцию на коллективном стенде региона предоставляется компаниям Алтайского края на безвозмездной основе. Центр поддержки экспорта субсидирует расходы на аренду выставочной площади, застройку и оборудование стенда.

Предпринимателям остаётся лишь оплатить командировочные расходы представителей, которые будут работать на стенде.