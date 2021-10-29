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Экономика

Алтайским аграриям выделили крупную господдержку: 430 млн рублей на производство и реализацию

Алтайский край вошел в число регионов, которые получат самые крупные суммы господдержки на производство и реализацию зерновых культур, сообщил замглавы регионального минсельхоза Николай Халин.

Николай Халин, замминистра сельского хозяйства Алтайского края.
Николай Халин, замминистра сельского хозяйства Алтайского края.
altagro22.ru.

Халин отметил, что алтайским производителям зерновых и масличных культур выделили более 430 млн рублей господдержки.

Кроме того, второй год подряд региону выделяют лимиты на стимулирование увеличения производства масличных культур.

«По этим двум направлениям Алтайскому краю доведены лимиты в общей сложности 432 млн рублей. В том числе порядка 340 млн рублей выделено федеральным центром от работы зернового демпфера (гибкой пошлины на экспорт основных сельхозкультур), а остальные средства на стимулирование увеличения производства масличных. Оба вида поддержки предоставляются посредством возмещения части затрат: по масличным — на производство, а по зерновым — на производство и реализацию», — пояснил замминистра.

На получение господдержки могут претендовать зарегистрированные в Алтайском крае аграрии, которые не имеют задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам и другим платежам.

Также сельхозтоваропроизводители не должны иметь задолженностей по возврату в региональный бюджет субсидий и бюджетных инвестиций.

Поле. Пшеница
Поле. Пшеница
СС0

«Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. Для индивидуальных предпринимателей — необходимо не прекращать деятельность в этом статусе. Еще одно условие — обеспечение в предшествующем году среднемесячного уровня оплаты труда одного работника списочного состава не ниже МРОТ и увеличенного на районный коэффициент», — добавил Халин.

Субсидированию подлежат масленичные и зерновые культуры. По зерновым — возместят часть затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, кукурузы, кормового ячменя, произведенных в 2020 году. По масличным — производство соевых бобов и семян рапса, произведенных в 2021 году.

Однако необходимо выполнять технологические требования при возделывании этих культур, чтобы иметь основания для получения компенсации части затрат.

«При предоставлении поддержки на производство масличных такие условия есть. Во-первых, применение минеральных удобрений, разрешенных к использованию в стране. Удобренной должна быть площадь в размере не менее 10% от общей площади сева рапса или сои в хозяйстве. Во-вторых, субсидироваться будет тот урожай, который получен из семенного материала — сортов или гибридов, допущенных к посеву в Западно-Сибирском регионе и соответствующих ГОСТу», — разъяснил Халин.

Николай Халин, замминистра сельского хозяйства Алтайского края.
Николай Халин, замминистра сельского хозяйства Алтайского края.
altagro22.ru.

Господдержку аграрии получат уже в 2021 году, поскольку выделенные средства необходимо в кратчайшие сроки довести получателям.

Минсельхоз Алтайского края уже объявил отбор получателей субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур: прием документов завершится 19 ноября. По зерновым отбор объявили с 29 октября по 27 ноября.

«Поэтому рекомендую потенциальным участникам отбора основательно заняться подготовкой документов. Состав пакета предоставляемых документов, а также все нормативно-правовые документы можно изучить на сайте регионального минсельхоза в разделе „Господдержка“», — поторопил аграриев Халин.

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