Алтайским аграриям выплатили компенсации за утонувший скот и погибшие посевы

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в край транслировано 13,6 млн рублей.
Хозяйствам возместили 50% ущерба. Средства направлены 257 сельхозпроизводителям, в том числе 234 личным подсобным хозяйствам.
Кто пострадал сильнее?
В апреле вице-премьер алтайского правительства Александр Лукьянов рассказывал, что ущерб от первой волны паводка оказался на сумму в 26 млн рублей.
Пострадавшие хозяйства располагались преимущественно в Петропавловском, Краснощековском и Усть-Калманском районах.