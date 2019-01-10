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Экономика
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Алтайским аграриям выплатили компенсации за утонувший скот и погибшие посевы

Сельхозпредприятиям Алтайского края и держателям личных подсобных хозяйств компенсируют потери из-за паводка 2018 года. Правда, выплаты уже произведенные выплаты оказались частичными.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в край транслировано 13,6 млн рублей.

Хозяйствам возместили 50% ущерба. Средства направлены 257 сельхозпроизводителям, в том числе 234 личным подсобным хозяйствам.

Кто пострадал сильнее?

В апреле вице-премьер алтайского правительства Александр Лукьянов рассказывал, что ущерб от первой волны паводка оказался на сумму в 26 млн рублей.

Пострадавшие хозяйства располагались преимущественно в Петропавловском, Краснощековском и Усть-Калманском районах.

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