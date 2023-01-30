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Экономика

Алтайским врачам предлагают самую низкую зарплату по Сибири

В Алтайском крае медикам предлагают самую низкую зарплату в Сибири, рассказали аналитики hh.ru.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
pexels.com

Средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина и фармацевтика» в декабре 2022 года в Алтайском крае составила 43,2 тыс. рублей.

По уровню заработных плат регион занимает седьмое место по Сибири. К примеру, Иркутской области врачам предлагают зарплату в 61 тыс. рублей.

Наиболее заметный прирост зафиксировали в Кемеровской области (16%). А предложения по зарплате для медиков в Алтайском крае выросли только на 1%.

Ранее алтайские врачи пожаловались на сокращение льготных отпусков.

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