Алтайским врачам предлагают самую низкую зарплату по Сибири

В Алтайском крае медикам предлагают самую низкую зарплату в Сибири, рассказали аналитики hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина и фармацевтика» в декабре 2022 года в Алтайском крае составила 43,2 тыс. рублей.

По уровню заработных плат регион занимает седьмое место по Сибири. К примеру, Иркутской области врачам предлагают зарплату в 61 тыс. рублей.

Наиболее заметный прирост зафиксировали в Кемеровской области (16%). А предложения по зарплате для медиков в Алтайском крае выросли только на 1%.

Ранее алтайские врачи пожаловались на сокращение льготных отпусков.