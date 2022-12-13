13 декабря
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Здоровье

Алтайские врачи пожаловались на сокращение льготных отпусков

В Алтайском крае более 600 сотрудников реанимации и хирургических отделений пожаловались на сокращение льготных отпусков. Соответствующее обращение они направили на имя губернатора Виктора Томенко, пишет «Толк».

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Медики обратились к главе региона из-за отказа территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) оплачивать льготные отпуска за вредные и опасные условия труда.

По информации издания, некоторым специалистам положено до трех недель дополнительного отпуска. Однако ТФОМС готов оплачивать только семь дней.

Отмечается, что в августе руководителям медицинских учреждений пришло письмо из крайздрава. В нем говорится, что оплата ТФОМС ежегодных дополнительных отпусков дольше недели — нецелевое использование средств.

По словам специалистов, сокращение допотпусков может усилить их отток в другие регионы. Некоторые готовы уйти из профессии.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации краевой клинической БСМП Алексей Иванов подчеркнул, что в отделении предусмотрены 52 ставки. Их закрывают 25 врачей.

«Это говорит о том, что каждый доктор работает за двоих. Люди и без того почти не отдыхают», — отметил он.

Ранее стало известно, что на Алтае не хватает врачей-педиатров.

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