Алтайский бизнес набрал микрозаймов более чем на 800 млн рублей

В 2020 году микрофинансовые организации (МФО) оказали поддержку в размере 813 рублей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Алтайском крае. Финансовая поддержка бизнеса выросла почти на 64% по сравнению с 2019 годом. Всего было заключено около 440 договоров микрозайма, сообщает территориальное отделение ЦБ РФ.

На начало 2021 года в регионе была зарегистрирована 31 микрокредитная компания (МКК), в крае также работают представительства организаций из других регионов.

Основной объем средств бизнесу выдали фонды предпринимательского финансирования, которые во время пандемии смягчили условия предоставления займов. Для субъектов МСП были разработаны более «гибкие» и удобные продукты, позволяющие поддержать текущую деятельность на рынке и выплачивать зарплаты сотрудникам.

Андрей Антипов,

заместитель управляющего отделением Барнаул Банка России:

Предприниматели, к примеру, могли пользоваться льготными займами по ставке от 1 до 3% годовых. Также появилась специальная программа по выдаче займов на инвестиционные цели в пределах нескольких миллионов рублей. Срок рассмотрения заявок сократился до одних суток, в том числе благодаря тому, что МФО стали использовать дистанционные каналы обслуживания бизнеса.

Преимущество микрозаймов в том, что можно получить деньги в короткий срок и с минимальным пакетом документов. Правда, ставки в коммерческих МФО гораздо выше, чем в банках.

Исключение составляют МФО с государственным участием, которые в ряде случаев делают микрозаймы выгодными для бизнеса.

К примеру, если субъекты МСП реализуют проекты на территории Новоалтайска, Заринска или других моногородов, то стоимость займа не превысит половины ключевой ставки.

В 2020 году особые условия были также введены для бизнеса, который относился к перечню пострадавших от пандемии отраслей. Такие предприятия могли получить отсрочку в выплате задолженности в рамках закона о кредитных каникулах.

Банк России рекомендовал микрофинансовым компаниям продлить программы реструктуризации до 1 июля 2021 года.