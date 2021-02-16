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Экономика

Алтайский бизнес-омбудсмен просит Томенко ослабить ковидные ограничения

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов обратился к губернатору региона Виктору Томенко с просьбой снять ограничение по временному диапазону работы сферы досуга.

Кафе
Кафе
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Осипов считает, что нужно снять запрет на работу предприятиям данной сферы с 23:00 до 06:00. Предприниматели неоднократно обращались к омбудсмену по этому поводу.

Вторая волна короновируса оказалась для бизнеса еще сложнее, чем первая, отмечают представители сферы. Выручки предприятий упали в два, а то и в три раза. Ограничения времени работы существенно осложнили ситуацию.

«В настоящее время в крае уже наблюдается снижение уровня заболеваемости. Число зараженных сегодня гораздо меньше, чем на день введения соответствующий ограничений. На предприятиях региона соблюдаются все установленные санитарные требования, в том числе обеспечивается социальная дистанция между посетителями. Считаю, что в сложившихся условиях при соблюдении всех необходимых мер, вышеуказанное ограничение по временному диапазону уже не актуальным», — считает Андрей Осипов.

Он подчеркнул, что льготы для бизнеса перестали действовать еще в конце октября 2020 года, а запреты сохранились. Это «негативно сказывается на экономическом состоянии предприятий», заключил он.

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