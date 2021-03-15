Алтайский бизнес получил перезагрузку на бизнес-форуме Сбера

В Барнауле в режиме онлайн прошел бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» — «Перезагрузка бизнеса». Цель мероприятия — помочь малому бизнесу стать более эффективным и вырасти. Форум дал возможность алтайским предпринимателям получить рекомендации для развития их бизнеса от ведущих российских специалистов.

Хедлайнерами форума стали известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Приветствовали участников форума губернатор Алтайского края Виктор Томенко и управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин. К онлайн-трансляции подключилась тысяча участников.

Спикеры провели лекции, в которых поделились своими знаниями и практическими советами, а также разобрали кейсы алтайских предпринимателей — представителей малого бизнеса. Вместе с федеральными спикерами в оценке проектов в качестве экспертов приняли участие успешные региональные предприниматели.

Героями «разбора» стали производственная компания «Фабрика обуви» и пироговая «Мама испекла». Предварительно, до мероприятия, была проведена экспертиза представленных компаний и выделены проблемные зоны. Эксперты дали советы о том, как можно устранить недостатки бизнеса и в каком направлении им следует расти. В числе рекомендаций участникам: создать «фишку» для собственной продукции, поработать над упаковкой, внедрить программу лояльности, пересмотреть ценовую политику и другие. Эксперты отмечали и позиции, в которых участники, по их мнению, выстроили работу правильно.

«Огромное спасибо экспертам! Очень точные и дельные замечания: все разложили по полочкам. Теперь у меня есть четкие планы развития на ближайшее время, буду меняться согласно рекомендациям», — поделился впечатлением по итогам «разбора» своего бизнеса Михаил Комм, генеральный директор «Фабрики обуви».

Второй герой форума, Владимир Хабаров, владелец пироговой «Мама испекла», также поблагодарил экспертов за рекомендации, которые, по его словам, несомненно скажутся на дальнейшей работе предприятия.