Алтайский депутат судится с мэрией за право собственности на здание с блинной

Владимир Семенов, предприниматель и лидер фракции ЛДПР в краевом парламенте, подал иск в арбитраж на мэрию Барнаула. Он требует признать его право собственности на здание в центре города, где сейчас расположены отель и блинная «Сковородовна». Мэрия же считает, что истец вел себя недобросовестно.

Здание расположено на ул. Чкалова, 66, недалеко от пересечения с пр. Ленина. Его площадь составляет 573,1 кв. метра. Согласно данным 2ГИС, здесь располагаются блинная, апарт-отель, студия загара и квартирное бюро.

Согласно материалам Арбитражного суда Алтайского края, третьими лицами привлечены управление Росреестра и городской комитет по строительству.

Мэрия направила в суд письменный отзыв. В администрации считают, что «получение разрешительной документации после окончания строительства объекта не свидетельствует о добросовестности поведения лица». Чиновники называют действия Семенова самовольным строительством.

Из ответа мэрии:

Истец не предпринимал надлежащих мер для легализации постройки и получения необходимой разрешительной документации до начала проведения реконструкции, а доказательства невозможности представить соответствующие документы отсутствуют.

Кроме того, по данным администрации, участок, на котором стоит дом, по данным публичной кадастровой карты, находится в охранной зоне инженерных коммуникаций — электросетей. В ней по закону запрещается строительство, капремонт, реконструкция или снос зданий.

Истец якобы не представил никаких доказательств по соблюдению градостроительных, экологических, санитарных норм.

В свою очередь Владимир Семенов пояснил altapress.ru: речь не идет о самовольном строительстве или перспективе сноса здания. Он пытается узаконить проведенную реконструкцию здания.

Владимир Семенов,

предприниматель , депутат АКЗС:

Здание было введено в эксплуатацию в 2015 году — абсолютно законно, со всеми документами. Но затем внутри произошла перепланировка. Оно осталось на своем фундаменте, в своих границах, но в результате реконструкции изменилась площадь здания, и эти изменения нужно закрепить в документах.

По словам Семенова, ничего особенно и крамольного в этом иске нет, текущая работа.