Алтайский депутат судится с мэрией за право собственности на здание с блинной

Здание расположено на ул. Чкалова, 66, недалеко от пересечения с пр. Ленина. Его площадь составляет 573,1 кв. метра. Согласно данным 2ГИС, здесь располагаются блинная, апарт-отель, студия загара и квартирное бюро.
Согласно материалам Арбитражного суда Алтайского края, третьими лицами привлечены управление Росреестра и городской комитет по строительству.
Мэрия направила в суд письменный отзыв. В администрации считают, что «получение разрешительной документации после окончания строительства объекта не свидетельствует о добросовестности поведения лица». Чиновники называют действия Семенова самовольным строительством.
Из ответа мэрии:
Истец не предпринимал надлежащих мер для легализации постройки и получения необходимой разрешительной документации до начала проведения реконструкции, а доказательства невозможности представить соответствующие документы отсутствуют.
Кроме того, по данным администрации, участок, на котором стоит дом, по данным публичной кадастровой карты, находится в охранной зоне инженерных коммуникаций — электросетей. В ней по закону запрещается строительство, капремонт, реконструкция или снос зданий.
Истец якобы не представил никаких доказательств по соблюдению градостроительных, экологических, санитарных норм.
В свою очередь Владимир Семенов пояснил altapress.ru: речь не идет о самовольном строительстве или перспективе сноса здания. Он пытается узаконить проведенную реконструкцию здания.
Владимир Семенов,
предприниматель, депутат АКЗС:
Здание было введено в эксплуатацию в 2015 году — абсолютно законно, со всеми документами. Но затем внутри произошла перепланировка. Оно осталось на своем фундаменте, в своих границах, но в результате реконструкции изменилась площадь здания, и эти изменения нужно закрепить в документах.
По словам Семенова, ничего особенно и крамольного в этом иске нет, текущая работа.