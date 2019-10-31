Алтайский депутаты решили облегчить жизнь инвесторам

31 октября на очередной сессии АКЗС депутаты приняли поправки в два краевых закона, призванные облегчить получение земельных участков без торгов. Теперь требования стали проще.

По словам Альберта Лунева, председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству, поправки коснуться социально-культурных объектов, для которых требуется земля.

Без торгов в аренду ее смогут получить инвесторы, стоимость проектов которых начинается от 10 млн рублей в сельской местности и от 30 млн рублей в городах.

Раньше этот критерий для социально-культурных объектов был 30 и 80 млн соответственно.

Планируется также скорректировать критерии такого понятия как масштабный инвестиционный проект, являющийся основанием для предоставления земельного участка также без проведения торгов.

Согласно новой редакции закона, участок предоставляется, если проект соответствует одной из шести позиций.

Например, если его реализация предусматривает капитальные вложения в объеме не менее 300 млн рублей и не связана со строительством жилья, торгового объекта.

Бизнес. Инвестиции. СС0

Также масштабными считаются проекты, реализуемые в игорной зоне края и моногородах. Исключение, как и прежде, составляет жилищное строительство и возведение ТРЦ.

Два других критерия касается касается различных видов техно- и агропарков, а также автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

И последний критерий относится к проектам, которые предусматривают строительство домов, передаваемых в собственность или социальный наем гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций.

Краевые депутаты приняли поправки в двух чтениях.