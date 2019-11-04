Алтайский фермер признал, что придерживает гречиху, но сговор отрицает

Фермер из Косихинского района Владимир Траутвейн заявил в эфире «Вести Алтай» , что есть объективные причины роста цен на гречиху (а затем и на крупу): сокращение посевов в Алтайском крае и низкая урожайность культуры. Он признал, что сегодня зерно гречихи придерживает. Но сговор между сельхозпроизводителями, о котором ранее говорил один из переработчиков, отрицает. «Это невозможно, нас в крае тысячи», — сказали он.

Виктор Траутвейн рассказал, что посевы гречихи в крае в этом году сократили на 200 с лишним тысяч гектаров. С подачи Минсельхоза многие аграрии сделали ставку на другие высокомаржинальные культуры — рапс и чечевицу.

Кроме того, по его словам, из-за холодного лета урожайность культуры ниже прошлогодней в крае и других регионах. А чем меньше товара, тем он дороже. В этом и причины роста цен.

Первая цена была объявлена 8 рублей. Тонн 150 продали по 8 рублей. Потом вторую партию продавали уже по 13 и по 17. Последнюю, самую дорогую партию мы продали по 23 рубля. У нас сегодня еще есть две с лишним тысячи тонн на продажу. Но мы пока не продаём, держим, потому что сегодня люди ушли в отпуск, закончилась вся работа, у нас есть деньги на счету, — сказал Виктор Траутвейн, фермер и руководитель хозяйства «Майское».

Виктор Траутвейн в будущее своего предприятия смотрит с оптимизмом.

Траутвейн не согласился с предположением переработчика Сергея Маслова о том, что алтайские крестьяне вступили в сговор и поэтому не продают на крупозавод гречиху, ожидая роста цен.

Не можем мы сговориться, нас тысячи в крае. А вот переработчики — их немного на рынке, крупных человек 5−6. Ну, десяток от силы. Вот они свободно сговариваются. То, что мы «жирком покрылись», такое выражение там есть, это тоже неправильно. Ведь даже если мы сегодня имеем дополнительную прибыль от этой гречихи, мы же можем только пустить её в производство.

«Вести Алтай» сообщают, что краевое УФАС уже занялась проверкой цен на гречиху и гречку. Запросы ведомство направили и сельхозпроизводителям, и переработчикам.

Ранее председатель совета директоров Третьяковского и Коротоякского элеваторов Сергей Маслов сказал, что существующие запасы зерна гречихи достаточные на 1,5−2 года для нормативного питания населения. А ажиотаж создают сельхозтоваропроизводители, которые придерживают зерно гречихи, а пока зарабатывают продаже зерна других культур.