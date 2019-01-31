За прошедший год Алтайский филиал Россельхозбанка занял 1-е место по объему кредитного портфеля кредитных карт среди 65 региональных филиалов Банка по всей России. На 1 января 2019 года объём портфеля карт превысил 208 млн рублей. За минувший год он вырос на 38%.

Одним из самых востребованных продуктов данного сегмента в 2018 году стала кредитная «Карта хозяин» с функцией Cashback. В настоящее время в филиале выпущено и действует 8 тысяч таких карт.

Алтайский филиал АО «Россельхозбанк» имеет разветвлённую сеть банкоматов на всей территории региона и соседней Республики Алтай. Собственные ресурсы Банк объединил с сетями платежных устройств банков-партнеров: ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк». По состоянию на 1 января 2019 года общее количество платежных устройств составило порядка 169.

Представители кредитной организации обращают внимание клиентов, что иные функции обслуживания в банкоматах партнёров — просмотр баланса, перевод денежных средств, оплата услуг, как и в банкоматах любых сторонних банков, подлежат комиссионным сборам, в соответствии с установленными тарифами.

Более подробная информация: г. Барнаул, пр. Ленина, 80-б, тел.: (3852) 53−63−73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

Источник: АО «Россельхозбанк»