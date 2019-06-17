Алтайский филиал Россельхозбанка в восьмой раз примет участие в Дне Сибирского поля

Филиал планирует активно представить Банк на главном аграрном событии края. На консультационной площадке будут работать специалисты филиала по разным направлениям бизнеса, а также по розничным продуктам. Руководство филиала планирует провести деловые встречи с клиентами и партнерами Банка, а также с потенциальными клиентами.

Николай Бойко,

заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка: