Алтайский филиал Россельхозбанка выдал более 4 тысяч потребительских кредитов

С начала 2019 года Алтайский филиал выдал более 4 тысяч потребительских займов. Средняя сумма потребительского кредита составляет 289 тысяч рублей. Розничный кредитный портфель по итогам первых четырех месяцев 2019 года превышает 11 млрд рублей.

Наиболее востребованными традиционно являются потребительские кредиты, ипотека и кредиты для пенсионеров. Более 160 кредитов оформили жители двух Алтаев на ипотеку на сумму более 230 млн. рублей и более чем 1600 кредитов на 290 млн. рублей получили пенсионеры.

Владимир Богданов,

директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк»:

Важными преимуществами розничных кредитов Россельхозбанка являются простота оформления, привлекательные ставки и условия, большой выбор каналов погашения, широкая сеть точек продаж, что дает возможность клиентам обслуживаться легко и быстро. Кроме того, Банк постоянно запускает акции по потребительскому кредитованию. В настоящее время действуют акции: кредит «Всем трудящимся», кредит «Хорошая история», «Удачный процент», «Будь онлайн», «Лови момент», «Почётный возраст» с пониженными процентными ставками, так что приглашаем жителей двух Алтаев на кредитование в Алтайский филиал.

Источник: АО «Россельхозбанк»