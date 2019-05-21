Алтайский филиал Россельхозбанка выдал более 4 тысяч потребительских кредитов

Наиболее востребованными традиционно являются потребительские кредиты, ипотека и кредиты для пенсионеров. Более 160 кредитов оформили жители двух Алтаев на ипотеку на сумму более 230 млн. рублей и более чем 1600 кредитов на 290 млн. рублей получили пенсионеры.
Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк»:
Важными преимуществами розничных кредитов Россельхозбанка являются простота оформления, привлекательные ставки и условия, большой выбор каналов погашения, широкая сеть точек продаж, что дает возможность клиентам обслуживаться легко и быстро. Кроме того, Банк постоянно запускает акции по потребительскому кредитованию. В настоящее время действуют акции: кредит «Всем трудящимся», кредит «Хорошая история», «Удачный процент», «Будь онлайн», «Лови момент», «Почётный возраст» с пониженными процентными ставками, так что приглашаем жителей двух Алтаев на кредитование в Алтайский филиал.
Источник: АО «Россельхозбанк»