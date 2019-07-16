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Алтайский фонд МСП бесплатно расскажет предпринимателям о правилах работы с иностранными партнерами

Фонд развития предпринимательства приглашает представителей организаций региона принять участие в обучающем семинаре по внешнеторговому контракту: новые правила работы с иностранными партнерами, который состоится на базе Фонда 22 июля 2019 года с 10.00 до 16.00 (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 2-й этаж, учебный класс).

Бизнесмен.
Бизнесмен.
СС0

Семинар будет вести Константин Иванов, доктор права, доцент, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро Dominas Levin, эксперт в области внешнеэкономической деятельности.

В рамках мероприятия эксперт раскроет следующие темы:
  • добросовестное и недобросовестное ведение переговоров;
  • особенности регламентации условий отдельных видов договоров во внешнеэкономической деятельности;
  • проверка иностранного партнера;
  • применение соответствующих пунктов контрактов (валютные, форс-мажорные, арбитражные и др. оговорки) для снижения рисков при реализации сделок во внешнеторговой деятельности в 2019 году;
  • международный арбитраж в системе альтернативных способов разрешения споров.

Участие в семинаре бесплатное! Возрастное ограничение 18+

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