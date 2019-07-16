Алтайский фонд МСП бесплатно расскажет предпринимателям о правилах работы с иностранными партнерами

Фонд развития предпринимательства приглашает представителей организаций региона принять участие в обучающем семинаре по внешнеторговому контракту: новые правила работы с иностранными партнерами, который состоится на базе Фонда 22 июля 2019 года с 10.00 до 16.00 (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 2-й этаж, учебный класс).