Алтайский фонд МСП бесплатно расскажет предпринимателям о правилах работы с иностранными партнерами

Семинар будет вести Константин Иванов, доктор права, доцент, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро Dominas Levin, эксперт в области внешнеэкономической деятельности.
В рамках мероприятия эксперт раскроет следующие темы:
- добросовестное и недобросовестное ведение переговоров;
- особенности регламентации условий отдельных видов договоров во внешнеэкономической деятельности;
- проверка иностранного партнера;
- применение соответствующих пунктов контрактов (валютные, форс-мажорные, арбитражные и др. оговорки) для снижения рисков при реализации сделок во внешнеторговой деятельности в 2019 году;
- международный арбитраж в системе альтернативных способов разрешения споров.
Участие в семинаре бесплатное! Возрастное ограничение 18+
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