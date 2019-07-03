Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июля 21°C
43

Алтайский Фонд МСП и компания PwC Россия запустили пилотную акселерационную программу экспортного роста для предприятий АПК

Центр поддержки экспорта, НО «Алтайский Фонд МСП» и компания PwC Россия приглашают предприятия агропромышленного комплекса принять участие в программе экспортной акселерации. Акселерационная программа является бесплатной для участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

День поля-2019. Кировец.
День поля-2019. Кировец.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Участие в акселерационной программе носит конкурсный характер. Допущены будут только компании с наибольшей перспективой развития экспортной деятельности.

Римма Москвитина,
руководитель центра поддержки экспорта фонда развития предпринимательства:

Римма Москвитина.
Римма Москвитина.

Мы даем возможность сельхозтоваропроизодителям не просто выйти на международный рынок.

Совместно с командой PwC мы реализуем комплекс мер для формирования стратегии выхода каждой компании на рынок, обучения руководителей и сотрудников, создания международного бренда и закрепления этого бренда.

Что получит предприниматель? Уникальные знания и навыки международной торговли, план развития компании и ее интеграции в рынок, собственно рынок сбыта. Это не теория, это практика.


Отобранные для дальнейшего участия в программе акселерации компании получат возможность принять участие в бизнес-миссии, в рамках которой планируется посещение China International Import Expo в Шанхае. Мероприятие запланировано на 5−10 ноября 2019 года. Представители компаний примут также участие в переговорах с потенциальными партнерами / покупателями одной из провинций КНР, определенной позднее по результатам анализа экспортного спроса.

Участие в программе экспортной акселерации позволит:

  1. Сформировать экспортную стратегию и дорожную карту выхода на целевой рынок,
  2. С помощью международных экспертов PwC, выстроить взаимоотношения с потенциальными партнерами на целевом рынке,
  3. Подготовить экспортное предложение и представить свой продукт на одной из международных выставок.

Командой PwC реализуется крупнейшая программа экспортной акселерации в Европейском союзе, которая уже позволила успешно вывести на зарубежные рынки более 2 000 европейских компаний.

Участие в программе предполагает частичное софинансирование расходов Центром поддержки экспорта. Стоимость участия в программе для одной компании составит 300 тыс. руб. (без учета расходов на перелеты и проживание). Обращаем ваше внимание на то, что количество мест и сроки регистрации в программе ограничены. Заявку на участие в программе необходимо подать не позднее 7 июля 2019 года. Регистрация открыта через портал мойбизнес22. рф

Напомним, что в этом году Алтайский Фонд МСП реализует и еще один экспортный акселератор. Центр поддержки экспорта объявил о наборе участников в полностью бесплатную программу «Акселератор экспортного роста». Проект проходит при поддержке Министерства экономического развития России совместно с АО «Российский экспортный центр» и АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ».

Эта акселерационная программа состоит из трех образовательных модулей продолжительностью по 2 дня каждый и двумя межмодульными периодами по полтора месяца каждый, в ходе которых при поддержке экспертов предприятия выполняют задания, направленные на развитие экспортного проекта. Срок подачи заявок — до 3 июля 2019 г.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость