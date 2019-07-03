Алтайский Фонд МСП и компания PwC Россия запустили пилотную акселерационную программу экспортного роста для предприятий АПК

Участие в акселерационной программе носит конкурсный характер. Допущены будут только компании с наибольшей перспективой развития экспортной деятельности.
Римма Москвитина,
руководитель центра поддержки экспорта фонда развития предпринимательства:
Римма Москвитина.
Мы даем возможность сельхозтоваропроизодителям не просто выйти на международный рынок.
Совместно с командой PwC мы реализуем комплекс мер для формирования стратегии выхода каждой компании на рынок, обучения руководителей и сотрудников, создания международного бренда и закрепления этого бренда.
Что получит предприниматель? Уникальные знания и навыки международной торговли, план развития компании и ее интеграции в рынок, собственно рынок сбыта. Это не теория, это практика.
Отобранные для дальнейшего участия в программе акселерации компании получат возможность принять участие в бизнес-миссии, в рамках которой планируется посещение China International Import Expo в Шанхае. Мероприятие запланировано на 5−10 ноября 2019 года. Представители компаний примут также участие в переговорах с потенциальными партнерами / покупателями одной из провинций КНР, определенной позднее по результатам анализа экспортного спроса.
Участие в программе экспортной акселерации позволит:
- Сформировать экспортную стратегию и дорожную карту выхода на целевой рынок,
- С помощью международных экспертов PwC, выстроить взаимоотношения с потенциальными партнерами на целевом рынке,
- Подготовить экспортное предложение и представить свой продукт на одной из международных выставок.
Командой PwC реализуется крупнейшая программа экспортной акселерации в Европейском союзе, которая уже позволила успешно вывести на зарубежные рынки более 2 000 европейских компаний.
Участие в программе предполагает частичное софинансирование расходов Центром поддержки экспорта. Стоимость участия в программе для одной компании составит 300 тыс. руб. (без учета расходов на перелеты и проживание). Обращаем ваше внимание на то, что количество мест и сроки регистрации в программе ограничены. Заявку на участие в программе необходимо подать не позднее 7 июля 2019 года. Регистрация открыта через портал мойбизнес22. рф
Напомним, что в этом году Алтайский Фонд МСП реализует и еще один экспортный акселератор. Центр поддержки экспорта объявил о наборе участников в полностью бесплатную программу «Акселератор экспортного роста». Проект проходит при поддержке Министерства экономического развития России совместно с АО «Российский экспортный центр» и АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ».
Эта акселерационная программа состоит из трех образовательных модулей продолжительностью по 2 дня каждый и двумя межмодульными периодами по полтора месяца каждый, в ходе которых при поддержке экспертов предприятия выполняют задания, направленные на развитие экспортного проекта. Срок подачи заявок — до 3 июля 2019 г.