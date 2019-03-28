Алтайский фонд МСП приглашает предпринимателей края принять участие в международной выставке «Food & Hotel Vietnam 2019»

С 24 по 26 апреля 2019 года в г. Хошимине (Социалистическая Республика Вьетнам) состоится международная выставка «Food & Hotel Vietnam 2019» . Специализацией данной выставки является демонстрация пищевой продукции, а также товаров индустрии гостинично-ресторанного бизнеса.

За 10-летнюю историю «Food & Hotel Vietnam» стала одной из крупнейших выставок Юго-Восточной Азии. Предстоящее мероприятие обещает стать самым масштабным за все время своего существования — вниманию посетителей будут представлены последние технологии, продукты и услуги от наиболее известных производителей и поставщиков отрасли из Вьетнама и зарубежных стран. Основные тематические разделы выставки: продукты питания, напитки, функциональное питание и фармакологическая продукция.

Наиболее перспективными направлениями экспорта во Вьетнам, по данным Министерства экономического развития Алтайского края, являются наращивание поставок пищевой продукции агропромышленного комплекса (мясной продукции, зерновых культур, масличных семян и бобов, а также растительных масел и пр.), кондитерских изделий, алкогольной и безалкогольной продукции.

Центром поддержки экспорта «Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства» совместно c Правительством Алтайского края будет организована работа коллективного стенда (площадь 36 кв.м.). Участие в мероприятии предоставляется на безвозмездной основе для компаний нашего региона, отвечающих следующим требованиям:

регистрация компании на территории Алтайского края;

наличие компании в Реестре субъектов малого и среднего бизнеса ФНС;

отсутствие процесса ликвидации или реорганизации в компании на момент подачи заявки.

Фонд берет на себя все организационные вопросы, в том числе организацию стенда, перевод коммерческой и рекламной информации, обеспечение услуг переводчика, сопровождение работы экспонентов на протяжении всей выставки. Проезд и размещение сотрудников компании оплачивают самостоятельно.

Приглашаем принять участие в предстоящем мероприятии. Участие в данной выставке позволит компаниям региона презентовать свою продукцию и найти новых деловых партнеров. В случае заинтересованности просим проинформировать Центр поддержки экспорта в срок до 25 марта 2019 года.