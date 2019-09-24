Алтайский фонд МСП приглашает предпринимателей края принять участие в международной выставке во Вьетнаме

В период с 13 по 16 ноября 2019 года состоится международная выставка «Vietnam Foodexpo и Foodtech 2019» (г. Хошимин, Вьетнам). Выставка имеет пищевую направленность.

Участие в выставке «Vietnam Foodexpo и Foodtech 2019» дает организациям уникальную возможность:

познакомиться с ведущими компаниями в пищевой промышленности Вьетнама и зарубежных стран;

наладить отношения с новыми поставщиками и сформировать долгосрочные стратегические партнерства

узнать больше об одном из самых динамичных и быстрорастущих рынков продуктов питания и напитков в Азии.

Приглашаем организации региона принять участие в работе выставки на коллективном стенде Алтайского края площадью 27 кв. м, организованном Центром поддержки экспорта, НО «Алтайского Фонда МСП».

Оборудованное рабочее место на стенде предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства региона на безвозмездной основе.

Для алтайских компаний участие в выставке открывает возможности для выхода на рынок Вьетнама, увеличения объемов продаж и расширения географии поставок продукции.

«Foodexpo 2019» является одним из наиболее важных торговых событий в пищевой промышленности Вьетнама, которое предоставляет ведущим производителям и экспортерам продуктов питания площадку для переговоров.

Итоги выставки 2018 года:

28 стран-участниц,

448 участников,

более 23 тыс. посетителей из 45 стран.