Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 сентября 14°C
59

Алтайский фонд МСП приглашает предпринимателей края принять участие в международной выставке во Вьетнаме

В период с 13 по 16 ноября 2019 года состоится международная выставка «Vietnam Foodexpo и Foodtech 2019» (г. Хошимин, Вьетнам). Выставка имеет пищевую направленность.

Вьетнам.
Вьетнам.
СС0

Участие в выставке «Vietnam Foodexpo и Foodtech 2019» дает организациям уникальную возможность:

  • познакомиться с ведущими компаниями в пищевой промышленности Вьетнама и зарубежных стран;
  • наладить отношения с новыми поставщиками и сформировать долгосрочные стратегические партнерства
  • узнать больше об одном из самых динамичных и быстрорастущих рынков продуктов питания и напитков в Азии.

Приглашаем организации региона принять участие в работе выставки на коллективном стенде Алтайского края площадью 27 кв. м, организованном Центром поддержки экспорта, НО «Алтайского Фонда МСП».

Оборудованное рабочее место на стенде предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства региона на безвозмездной основе.

Для алтайских компаний участие в выставке открывает возможности для выхода на рынок Вьетнама, увеличения объемов продаж и расширения географии поставок продукции.

«Foodexpo 2019» является одним из наиболее важных торговых событий в пищевой промышленности Вьетнама, которое предоставляет ведущим производителям и экспортерам продуктов питания площадку для переговоров.

Итоги выставки 2018 года:

  • 28 стран-участниц,
  • 448 участников,
  • более 23 тыс. посетителей из 45 стран.

Заявку на участие можно подать на сайте Фонда мойбизнес22.рф

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость