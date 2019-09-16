Алтайский фонд МСП приглашает предпринимателей края принять участие в реверсной бизнес-миссии

Проведение переговоров в рамках такого мероприятия даёт предпринимателям возможность получить ценный международный опыт, приобрести новых деловых партнеров и заключить выгодные сделки.
Что вы получите?
- открытую зону для переговоров;
- возможность презентовать свой продукт среди коллег;
- перевод презентационных и коммерческих материалов;
- оплату расходов на проживание представителей иностранных субъектов предпринимательства на территории Алтайского края;
- оплату расходов на проезд иностранных партнеров к месту проведения переговоров, включая перелет из страны пребывания в Российскую Федерацию, проезд к месту размещения и от места размещения к месту проведения переговоров.
Переговоры состоятся с 27 по 28 сентября 2019 года по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 (НО «Алтайский фонд МСП»)
Подать заявку на участие и получить ответы на интересующие вопросы на мойбизнес22.рф
(18+)