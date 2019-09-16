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Алтайский фонд МСП приглашает предпринимателей края принять участие в реверсной бизнес-миссии

Центр поддержки экспорта, НО «Алтайский фонд МСП» организует реверсную бизнес-миссию с участием представителей деловых кругов Республики Казахстан.

Бизнес.
Бизнес.
СС0

Проведение переговоров в рамках такого мероприятия даёт предпринимателям возможность получить ценный международный опыт, приобрести новых деловых партнеров и заключить выгодные сделки.

Что вы получите?
  • открытую зону для переговоров;
  • возможность презентовать свой продукт среди коллег;
  • перевод презентационных и коммерческих материалов;
  • оплату расходов на проживание представителей иностранных субъектов предпринимательства на территории Алтайского края;
  • оплату расходов на проезд иностранных партнеров к месту проведения переговоров, включая перелет из страны пребывания в Российскую Федерацию, проезд к месту размещения и от места размещения к месту проведения переговоров.

Переговоры состоятся с 27 по 28 сентября 2019 года по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 (НО «Алтайский фонд МСП»)

Подать заявку на участие и получить ответы на интересующие вопросы на мойбизнес22.рф

(18+)

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