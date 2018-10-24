Алтайский фонд МСП приглашает принять участие в бизнес-миссии в КНР

Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в бизнес-миссии в г. Пекин Китайской Народной Республики с 19 по 25 ноября 2018 года. Данная бизнес-миссия ориентирована на представителей пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельхозпроизводителей.