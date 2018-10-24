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Алтайский фонд МСП приглашает принять участие в бизнес-миссии в КНР

Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в бизнес-миссии в г. Пекин Китайской Народной Республики с 19 по 25 ноября 2018 года. Данная бизнес-миссия ориентирована на представителей пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельхозпроизводителей.

Бизнес-миссия в КНР.
Бизнес-миссия в КНР.
Источник: архив НО "Алтайский фонд МСП"
Программа бизнес-миссии включает:
  • встреча с торговым представителем РФ в Китае, обсуждение перспектив выхода российской продукции на китайский рынок;
  • встреча с профильными отраслевыми объединениями и торгово-промышленными ассоциациями Китая;
  • встреча с сетями супермаркетов супермаркетов Walmart и Carefur, знакомство с ассортиментом товаров, условиями сотрудничества;
  • работа на выставке AnufoodChina;
  • участие в В2В встречах с китайскими партнерами;
  • участие в деловой программе выставки (конференции, мастер-классы);
  • встречи с представителями деловых кругов Китая;
  • посещение китайских сетевых и розничных магазинов для проведения маркетингового исследования рынка.

Для участия в бизнес-миссии необходимо подать заявку специалисту Центра поддержки экспорта в срок до 1 ноября 2018 года по электронной почте moskvitina@altaicpp.ru. Задать интересующие вопросы и уточнить подробности вы можете по телефону: 8−800−222−83−22.

Ваши предприятия также могут воспользоваться следующими видами услуг центра поддержки экспорта:
  • поиск и подбор партнёра в иностранном государстве;
  • перевод и адаптация к зарубежным интернет-ресурсам сайта организации;
  • перевод рекламных и официально-деловых материалов;
  • получение информационно-консультационных услуг от ведущего юрисконсульта в сфере внешнеэкономической деятельности.

Напоминаем, что в рамках программы господдержки предпринимательства Алтайский фонд МСП компенсирует затраты на организацию участия, сопровождение предпринимателей, в том числе услуги переводчика, подготовки и/или оценке документов, контрактов, договоров о намерении.

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