Алтайский фонд МСП приглашает принять участие в бизнес-миссии в КНР

- встреча с торговым представителем РФ в Китае, обсуждение перспектив выхода российской продукции на китайский рынок;
- встреча с профильными отраслевыми объединениями и торгово-промышленными ассоциациями Китая;
- встреча с сетями супермаркетов супермаркетов Walmart и Carefur, знакомство с ассортиментом товаров, условиями сотрудничества;
- работа на выставке AnufoodChina;
- участие в В2В встречах с китайскими партнерами;
- участие в деловой программе выставки (конференции, мастер-классы);
- встречи с представителями деловых кругов Китая;
- посещение китайских сетевых и розничных магазинов для проведения маркетингового исследования рынка.
Для участия в бизнес-миссии необходимо подать заявку специалисту Центра поддержки экспорта в срок до 1 ноября 2018 года по электронной почте moskvitina@altaicpp.ru. Задать интересующие вопросы и уточнить подробности вы можете по телефону: 8−800−222−83−22.
- поиск и подбор партнёра в иностранном государстве;
- перевод и адаптация к зарубежным интернет-ресурсам сайта организации;
- перевод рекламных и официально-деловых материалов;
- получение информационно-консультационных услуг от ведущего юрисконсульта в сфере внешнеэкономической деятельности.
Напоминаем, что в рамках программы господдержки предпринимательства Алтайский фонд МСП компенсирует затраты на организацию участия, сопровождение предпринимателей, в том числе услуги переводчика, подготовки и/или оценке документов, контрактов, договоров о намерении.
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