Алтайский фонд МСП расширяет направления гарантийной поддержки

В ходе совещания рассмотрен и одобрен ряд заявок на предоставление поручительств с общим лимитом гарантий в размере 45 млн. рублей, что позволит трем региональным предприятиям привлечь кредитные ресурсы в сумме 98 млн. рублей.

Советом Фонда принято решение о расширении направлений поддержки путем предоставления финансовых гарантий по договорам займов.

В числе поддержанных гарантиями фонда в день заседания — проект бийской компании «Фром Вайлд». Компания осуществляет производство продукции из кедрового ореха: орех отборный, ядро ореха, масло, жмых, мука, скорлупа. Производственные мощности предприятия составляют до 70 тонн по ядру кедрового ореха, 1,2 тонны по маслу и жмыху в месяц. Более 50% выручки предприятия формируется за счет экспорта продукции в страны Евросоюза, Китая, США. При поддержке фонда предприятие увеличит лимит оборотного финансирования.

Справка

В этом году Алтайским фондом МСП одобрено к выдаче поручительств для 14 субъектов МСП в объеме 101,57 млн. рублей, что обеспечит привлечение кредитов в сумме 258,69 млн. рублей. Гарантийная поддержка предоставляется в рамках 6 Программ предоставления поручительств, максимальный лимит на одну сделку составляет 25 млн. рублей.