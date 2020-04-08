Алтайский Фонд поддержки МСП перевел работу в online-режим

Пандемия коронавируса нарушила привычный порядок вещей и стала настоящим испытанием для многих предпринимателей. В этой связи роль Алтайского Фонда развития малого и среднего предпринимательства, призванного оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, еще более возрастает. В самом Фонде подчеркивают, что организация, имея на вооружении современные технологии, ни на секунду не прекратила своей работы в части гарантийной поддержки регионального бизнеса.

Только в течение вынужденной «выходной» недели, с 30 марта по 3 апреля, Фондом МСП было согласовано к предоставлению поручительств на сумму 14 млн рублей. Это позволит двум региональным предприятиям привлечь для своей деятельности кредитных ресурсов в размере 28 млн рублей.

Также Фонд в это непростое для бизнеса время приступил к оперативному рассмотрению ходатайств, связанных с переносом графиков платежей по кредитам, обеспеченным гарантиями Фонда. Рассмотрение таких вопросов будет оперативно обеспечиваться в режиме online.

В Фонде МСП подчеркивают, что еще в 2013 году организацией был создан собственный ресурс для проведения дистанционных голосований по заявкам на поручительство.

Наталья Магель , заместитель директора Алтайского Фонда МСП. Алтайский Фонд поддержки МСП

Наталья Магель,

заместитель директора Алтайского Фонда МСП:

Это аналог очного заседания, только перенесенный в online-режим через специально созданный сайт. Это web-приложение, которое защищено сертификатами безопасности и позволяет каждому члену совета осуществлять рассмотрение заявок и любых иных вопросов. Сейчас наиболее популярным вопросом в силу объективных обстоятельств являются даже не заявки на поручительство по новым кредитам, а рассмотрение вопросов о внесении изменений в действующие графики выплат в связи с невозможностью клиентов оперативно гасить кредиты, поскольку приостановлена деятельность целого ряда предприятий.

Имеющаяся электронная платформа позволяет дистанционно каждому члену совета получать доступ к вынесенному на голосование вопросу любого характера и производить рассмотрение заявок, находясь в любой точке.

Приложение работает как со стационарного компьютера, так доступно и с мобильных устройств.

Наталья Магель , заместитель директора Алтайского Фонда МСП. Алтайский Фонд поддержки МСП

Наталья Магель,

заместитель директора Алтайского Фонда МСП:

На сегодняшний день это программное обеспечение нас очень выручает и позволяет также оперативно рассматривать поступающие в Фонд заявки на поручительство и прочие вопросы. Кроме того, любой голосующий член совета Фонда может задать свой вопрос по той или иной проблеме и оперативно в режиме online получить ответ эксперта.

Ряд банков уже давно работает с Фондом через специальные электронные сервисы подачи документов. В частности, такая практика используется во взаимодействии Фонда МСП со Сбербанком. Сервис предполагает оперативную отправку пакета документов на предоставление поручительства, либо просто на рассмотрение изменений по действующим условиям кредитов под поручительство Фонда.

Алтайский Фонд поддержки МСП

После отправки документов в электронном виде специалисты Фонда МСП выгружают информацию и готовят заключение в дистанционном режиме.

Результат такой практики — налицо. Фонд ни на один день не прекратил своей работы в части гарантийной поддержки алтайского бизнеса и сейчас, когда это действительно важно, готов перевести 100% всех обращений именно в электронный формат.