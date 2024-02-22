22 февраля
﻿
Экономика

Алтайский город-курорт вновь обошел всех по ценам на популярный продукт

В Алтайском крае продолжает увеличиваться цена на молочные продукты. В лидерах оказалось сливочное масло. Так, согласно данным статистики, в Белокурихе килограмм этого продукта стоит уже более 900 рублей. Такого в регионе до этого не было.

Сливочное масло.
Сливочное масло.
CC0

Алтайкрайстат публикует данные по розничным ценам на 12 февраля. В документе говорится, что средняя цена на сливочное масло в регионе за минувшую неделю подросла до 756 рублей.

Самый серьезный показатель в Белокурихе, где популярный молочный продукт стоит в среднем 907 рублей за килограмм. С 5 по 12 февраля цена увеличилась на 1%.

Алтайский курорт по-прежнему остается самым дорогим городом в регионе. Здесь самые высокие цены на сыр, гречку, муку, макароны и даже водку.

Макароны. Паста.
Макароны. Паста.
CC0

Индекс потребительских цен на продукты питания в январе составил 101% к предыдущему месяцу и 109,9% к январю 2023 года.

Почему дорожает масло

Что же касается сливочного масла, то сами алтайские производители причин для резкого роста цен на него не видят. Высокого спроса со стороны покупателей из других регионов на местный продукт нет.

Более того, складские запасы молочки в крае остаются высокими. В январе Алтайпищепром сообщал "Толку", что у предприятий имеется продукции на общую сумму 5,6 млрд рублей.

"Ситуация была сложная, сейчас она немного попроще. На сегодняшний день запасы готовой продукции, в первую очередь сыров, в два раза больше, чем в начале прошлого года", — рассказывал руководитель пищевого ведомства Александр Большаков.

Растапливаем сливочное масло.
Растапливаем сливочное масло.
Ольга Антонова

Напомним, в 2023 году молочный рынок переживал не самые лучшие времена. В начале года переработчики столкнулись с серьезнейшей затоваркой продукцией. В целом по России складские запасы увеличились на 20-25%.

В Алтайском крае этот показатель оказался значительно выше.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость