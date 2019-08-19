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19 августа 23°C

Алтайский инвестор вложит еще 70 млн рублей в крупный свиноводческий комплекс

Компания «Барнаульский пищевик» в нынешнем году намерена завершить реконструкцию своих элеваторных мощностей на свинокомплексе в Ребрихинском районе. Объем инвестиций составит 70 млн рублей. Об этом 17 августа на фестивале «День мясного гурмана» рассказал директор предприятия Павел Крайняк.

"Барнаульский пищевик" выводит на проектную мощность крупный свинокомплекс на Алтае.
"Барнаульский пищевик" выводит на проектную мощность крупный свинокомплекс на Алтае.
Дмитрий Лямзин

По его словам, в ближайшее время на свинокомплексе будет принимать зерно собственного урожая. В этом году предприятие засеяло 3 тыс га земли в Ребрихинском районе, 1,7 тыс га из них были залежными. Уборка ячменя стартовала в конце прошлой неделе.

В перспективе «Барнаульский пищевик» планирует увеличить посевные площади до 10 тыс га, чтобы на 70% обеспечивать себя зерном, используемым в кормопроизводстве.

Что еще сделал инвестор?

В прошлом году «Барнаульский пищевик» запустил вторую очередь свиноводческого комплекса в селе Паново. Объем инвестиций, вложенный в этот проект, составил 230 млн рублей.

Павел Крайняк,
директор компании «Барнаульский пищевик»:

Мы начали достраивать объект 16 июля 2018 года, а поголовье завезли уже в конце октября. Сейчас эта площадка полностью запущена.

Компания «Барнаульский пищевик».
Компания «Барнаульский пищевик».
ООО «Барнаульский пищевик»

Напомним, «Барнаульский пищевик» приобрел свинокомплекс в Ребрихинском районе на торгах по банкротству. Предприятие «Альтаир-агро» ранее принадлежало бизнесмену Сергею Ножкину, который владел им более 10 лет.

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