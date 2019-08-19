Алтайский инвестор вложит еще 70 млн рублей в крупный свиноводческий комплекс

Компания «Барнаульский пищевик» в нынешнем году намерена завершить реконструкцию своих элеваторных мощностей на свинокомплексе в Ребрихинском районе. Объем инвестиций составит 70 млн рублей. Об этом 17 августа на фестивале «День мясного гурмана» рассказал директор предприятия Павел Крайняк.

По его словам, в ближайшее время на свинокомплексе будет принимать зерно собственного урожая. В этом году предприятие засеяло 3 тыс га земли в Ребрихинском районе, 1,7 тыс га из них были залежными. Уборка ячменя стартовала в конце прошлой неделе.

В перспективе «Барнаульский пищевик» планирует увеличить посевные площади до 10 тыс га, чтобы на 70% обеспечивать себя зерном, используемым в кормопроизводстве.

Что еще сделал инвестор?

В прошлом году «Барнаульский пищевик» запустил вторую очередь свиноводческого комплекса в селе Паново. Объем инвестиций, вложенный в этот проект, составил 230 млн рублей.

Павел Крайняк,

директор компании «Барнаульский пищевик»:

Мы начали достраивать объект 16 июля 2018 года, а поголовье завезли уже в конце октября. Сейчас эта площадка полностью запущена.

Компания «Барнаульский пищевик». ООО «Барнаульский пищевик»

Напомним, «Барнаульский пищевик» приобрел свинокомплекс в Ребрихинском районе на торгах по банкротству. Предприятие «Альтаир-агро» ранее принадлежало бизнесмену Сергею Ножкину, который владел им более 10 лет.