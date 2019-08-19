Алтайский инвестор вложит еще 70 млн рублей в крупный свиноводческий комплекс

По его словам, в ближайшее время на свинокомплексе будет принимать зерно собственного урожая. В этом году предприятие засеяло 3 тыс га земли в Ребрихинском районе, 1,7 тыс га из них были залежными. Уборка ячменя стартовала в конце прошлой неделе.
В перспективе «Барнаульский пищевик» планирует увеличить посевные площади до 10 тыс га, чтобы на 70% обеспечивать себя зерном, используемым в кормопроизводстве.
Что еще сделал инвестор?
В прошлом году «Барнаульский пищевик» запустил вторую очередь свиноводческого комплекса в селе Паново. Объем инвестиций, вложенный в этот проект, составил 230 млн рублей.
Павел Крайняк,
директор компании «Барнаульский пищевик»:
Мы начали достраивать объект 16 июля 2018 года, а поголовье завезли уже в конце октября. Сейчас эта площадка полностью запущена.
Напомним, «Барнаульский пищевик» приобрел свинокомплекс в Ребрихинском районе на торгах по банкротству. Предприятие «Альтаир-агро» ранее принадлежало бизнесмену Сергею Ножкину, который владел им более 10 лет.