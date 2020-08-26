Алтайский ИТ-форум пройдет в октябре в режиме онлайн.

Деловая программа форума-2020 еще формируется. Уже известно, что будут как традиционные для форума площадки, так и новые. Например, впервые отдельная секция будет посвящена роботизации и искусственному интеллекту.
Безусловно, одной из главных тем станет пандемия и ее последствия. Участники обсудят, как повлияло распространение коронавируса на динамику ИТ-отрасли и рынок труда в ИТ-сфере, поделятся опытом преодоления кризиса.
На заседании Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики обсудят меры государственной поддержки ИТ-бизнеса.
Производители и разработчики расскажут о технологиях и решениях для работы в новых условиях.
Круглый стол, посвященный вопросам цифровизации промышленности, тоже включен в повестку. Его планируется оставить в традиционном формате и провести на одном из действующих промышленных предприятий с соблюдением всех мер безопасности.
Организаторы также готовят онлайн-выставку, на которой можно будет посмотреть видеодемонстрации решений.
Традиционно в рамках форума подведут итоги конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае», а вот конкурс «Мисс ИТ» организаторы решили в этом году не проводить.
Программа каждый день обновляется, актуальная версия размещается на сайте.
Участие в мероприятии, как и прежде, бесплатное по предварительной регистрации.
О мероприятии
Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ). (16+)