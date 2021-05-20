Алтайский край: инвестиции в объективе

Несмотря на отсутствие богатых топливных энергетических ресурсов, наш край обладает множеством конкурентных преимуществ, которые делают его привлекательным для внешних и внутренних инвесторов. В министерстве экономического развития Алтайского края рассказали о деловом климате в регионе и мерах, принимаемых исполнительной властью для его улучшения.

Благоприятный инвестиционный климат — важная задача. И регион с ней справляется. Снижение административных барьеров, создание и функционирование ТОСЭР и Фонда развития Алтайского края, совершенствование системы господдержки инвесторов — это далеко не полный перечень действий, которые помогают завести в край большие производства и другие виды бизнеса (например, в сфере здравоохранения, туризма и др.).

Правительство Алтайского края совершенствует деловую среду и расширяет инвестиционное поле. На развитие экономики и социальной сферы региона за последние три года направлено 341 млрд рублей, или 120,4% к уровню 2017 года. На долю внебюджетных инвестиций пришлось 86% от общего объема средств. Это очень показательные цифры.

И здесь важная цель не просто сделать хорошо, но и сделать лучше, чем в других регионах. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края подразумевает опережающий рост инвестиций по сравнению со средним уровнем по России. Отметим, что среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в Алтайском крае за последние три года составил 106,4%, а по Российской Федерации — 102%.

Для снижения административных барьеров и совершенствования деловой среды в крае реализуются мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности и упрощению основных процедур ведения бизнеса (получение разрешений на строительство, постановка земельных участков на кадастровый учет, регистрация прав собственности на недвижимость, присоединение к инженерным и электрическим сетям).

Факт С 2017 года сокращены сроки технологического присоединения к электрическим сетям с 135 до 46 дней, а доля заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям в электронном виде увеличена с 2 до 86%.

Достойные результаты

За три года сделано многое. Например:

во всех муниципальных образованиях ( где приняты решения о необходимости подготовки документов) утверждены нормативы градостроительного проектирования , генпланы , правила землепользования и застройки , программы комплексного развития систем коммунальной , социальной , транспортной инфраструктуры;

где приняты решения о необходимости подготовки документов) утверждены нормативы градостроительного проектирования генпланы правила землепользования и застройки программы комплексного развития систем коммунальной социальной транспортной инфраструктуры; сокращены средние сроки получения разрешительной документации;

созданы центры оказания услуг для бизнеса ( ЦОУ) на площадках финансовых организаций;

ЦОУ) на площадках финансовых организаций; заработали личные кабинеты на сайтах ресурсоснабжающих компаний , где можно получить обратную связь или рассчитать плату за подключение.

ТОСЭР и преференции

В 2018 году в Заринске и Новоалтайске созданы территории опережающего социально-экономического развития, которые предусматривают преференции для инвесторов: льготную ставку налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций и налога на землю на пять лет, пониженные до 7,6% тарифы страховых взносов.

За трехлетний период функционирования ТОСЭР их резидентами стали 17 предприятий, в том числе в 2020 году — три компании, в первом квартале 2021 года — пять компаний.

В Заринске группа компаний «Русская кожа» реализовала наиболее капиталоемкий для ТОСЭР Алтайского края проект по строительству кожевенного завода стоимостью более 2 млрд рублей.

Резидентами «ЗМ инжиниринг» и «Андерболд-Сибирь» внедряются уникальные проекты, основанные на собственных разработках. Это проекты по созданию инновационного предприятия по производству аддитивных установок и организации производства органической эмульсии Underbold для стабилизации грунтов.

В статусе резидента ТОСЭР «Заринск» компания «Алтай игрушка» реализует инвестиционный проект по организации производства террасной доски. В качестве основного сырья будет использоваться древесная мука, получаемая в результате выпуска березовой фанеры и топливных гранул (пеллет) на площадке еще одного резидента — Сибирского фанерного комбината.

В 2021 году на базе железнодорожной инфраструктуры «Алтай-Кокса» стартовала реализация важного инвестпроекта — строительства современного цеха по ремонту колесных пар железнодорожных вагонов. Инициатор проекта — Заринская вагоноремонтная компания — в декабре 2020 года получила статус резидента ТОСЭР «Заринск». Запуск нового производства намечен на I квартал 2022 года. Общая стоимость проекта оценивается в 350 млн рублей. На новое предприятие для трудоустройства потребуется не менее 120 человек. Основным заказчиком ремонта колесных пар выступит компания-учредитель «Первая грузовая компания» — крупнейший частный оператор грузовых железнодорожных перевозок России.

Цифра В регионе реализуется и планируется к реализации свыше 70 крупных инвестиционных проектов общим объемом частных инвестиций свыше 200 млрд рублей.

Вместе выгоднее

В Алтайском крае механизмы государственно-частного партнерства действительно развиваются активно.

71 проект реализуется на территории девяти городов и 13 муниципальных районов, в том числе 36 концессионных соглашений, 32 энергосервисных контракта и три инвестиционных соглашения в сфере здравоохранения.

Активнее всего механизмы государственно-частного партнерства применяются в теплоэнергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве. Здесь действуют 32 концессионных соглашения с общим объемом инвестиций 4,3 млрд рублей. Наиболее капиталоемкие соглашения реализуются в Барнауле и Рубцовске и направлены на модернизацию объектов теплоснабжения этих городов.

Кроме того, в конце 2020 года завершилось строительство многофункционального тренировочного круглогодичного ледового комплекса для занятий зимними видами спорта в Рубцовске. Объект создан в рамках концессионного соглашения, концедентом в соответствии с которым выступил Алтайский край.

Важно, что для привлечения инвестиций на местном уровне внедрен стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Минэкономразвития Алтайского края на постоянной основе осуществляет мониторинг его выполнения и направляет рекомендации органам местного самоуправления об улучшении работы в рамках этого направления. Сформирована система оценки условий для привлечения инвестиций на местном уровне, которая предусматривает проведение ежегодного рейтинга муниципальных образований.

Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий

Крупные проекты

В 2020 году завершена реализация ряда крупных проектов:

внедрение на «Алтай-Коксе» технологии компактирования ( трамбования) угольной шихты со строительством новых объектов — 4,8 млрд рублей;

трамбования) угольной шихты со строительством новых объектов — 4,8 млрд рублей; строительство нового цеха ТЭЦ на «Кучуксульфате» — 2,25 млрд рублей;

возведение нового сыроцеха , приобретение роботизированной линии по уходу за сыром , покупка новой сыродельной линии в компании «Троицкий МСД» — 1,16 млрд рублей.

Крупные проекты реализовывались и на многих других предприятиях. Например, успешно вкладываются в производство следующие компании: «Коротоякский элеватор» (110,1 млн руб­лей), «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова (193,9 млн руб­лей), «ЛДЦ МИБС» (512 млн руб­лей), АХ «Сояночка» (303,6 млн рублей), «Барнаульский молочный комбинат» (479,4 млн рублей), «Алтайвитамины» (360 млн рублей), «Барнаульский ВРЗ» (87,5 млн руб­лей), «АлтайПродукт» (137 млн рублей), «Барнаульский пивоваренный завод» (247,2 млн рублей), и не только они.

В рамках инвестиционной стратегии региона продолжается развитие одного из самых масштабных проектов — особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». К настоящему времени все объекты инженерной инфраструктуры ОЭЗ построены и введены в эксплуатацию. Резидентами ОЭЗ создана туристская инфраструктура (гостевые дома, апарт-отель, водные горки, кафе и рестораны).

Господдержка

Особое внимание власти уделяют региональному законодательству в части упрощения условий ведения бизнеса. Например, совершенствуется нормативная база, которая регулирует правоотношения в сфере предоставления инвесторам земельных участков в аренду без проведения торгов. В апреле 2020 года в закон внесены поправки, которыми установлены критерии для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабных проектов, соответствие которым является обязательным условием предоставления земельного участка без проведения торгов.

Что в будущем

Сейчас проходит завершающая стадия согласования проекта стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года (включает инвестиционную стратегию региона).

Основная задача стратегии — повышение инвестиционной конкурентоспособности Алтайского края за счет развития транспортной и инженерной инфраструктуры, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и за счет упрощения процедур ведения бизнеса.

Факт Ежегодно в регионе формируется план развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Это свод всех ключевых объектов инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляются в рамках действующих региональных и муниципальных программ. План необходим инвесторам для принятия решений о создании или реконструкции производства на определенной территории.

Продолжится развитие системы выстраивания партнерских отношений с инвесторами, а также системы продвижения конкурентных преимуществ региона на основе использования передовых маркетинговых технологий. Все это очень важно для повышения позитивного имиджа региона.

В настоящее время прорабатывается вопрос создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Ее не следует рассматривать как конкурента ТОСЭР. У бизнеса появится дополнительный выбор при принятии решения о размещении производства.

В соответствии с законодательством промышленно-производственная особая экономическая зона создается на 49 лет и может включать в себя земельные участки нескольких муниципальных образований. Резиденты смогут рассчитывать на льготы по налогам, а учитывая действие свободной таможенной зоны — на преференции по таможенным пошлинам и нулевой НДС.

Кроме этого, в Рубцовске ведутся работы по созданию промышленного технопарка «Юг Алтая». Там будут производить оборудование и компоненты для машиностроения. На эти цели из федерального бюджета направлено 500 млн рублей, еще 100 млн составили частные инвестиции. Подготовлена площадка площадью 13 тыс. кв. м, проведен демонтаж старых сооружений (ранее там располагался Алтайский завод автотракторного электрооборудования), а также заключен контракт на 400 млн рублей на поставку нового высокотехнологичного оборудования для технопарка.

Один из проектов, который будет реализован в технопарке, — производство нестандартизированного оборудования и инструментов для промпредприятий края. О готовности стать резидентами уже заявили шесть компаний.

Цифра 625 рабочих мест (421 в Заринске, 204 в Новоалтайске), не связанных с градообразующими организациями, создано резидентами ТОСЭР.

Институт инвестиционных уполномоченных

Для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с реализацией проектов, сформирован институт инвестиционных уполномоченных в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

Это общая работа

Михаил Ковальчук,

заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»: — Мы, являясь крупнейшей электросетевой компанией края, создаем максимально комфортные условия для физических и юридических лиц в части технологического присоединения к электрическим сетям. Доступность и простота услуги способствуют динамичному развитию всех секторов экономики региона. Если ранее заявитель минимум раз пять приходил для оформления каждого шага на пути подключения своего объекта к сетям, то сегодня ему можно вообще не посещать офисы компаний. Цифровой центр обслуживания клиентов компании работает интерактивно по принципу одного окна. Елена Клюева,

директор МФЦ Алтайского края: — Доступность государственных и муниципальных услуг, необходимых для ведения бизнеса, является неотъемлемым условием формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. В центрах «Мои документы» предприниматели могут зарегистрировать недвижимость, получить выписку из ЕГРН, оформить разрешение на строительство, получить услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Для удобства предпринимателей в МФЦ Алтайского края открыто 16 специализированных окон «МФЦ для бизнеса». Юрий Куриленко,

руководитель УФНС России по Алтайскому краю: — Основным вкладом налоговых органов в повышение инвестиционной привлекательности региона является качество оказания государственных услуг по госрегистрации субъектов бизнеса. И это работает как для большого бизнеса, так и для малого. Например, ФНС России в 2021 году запустила новую версию мобильного приложения «Личный кабинет ИП», которая позволяет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Преимущество регистрации с помощью мобильного приложения состоит в сокращении времени. Предприниматель может быть зарегистрирован уже на следующий рабочий день после подачи заявки.

Справка

С 2018 года в целях поддержки и развития инвестиционной деятельности в Алтайском крае работает Фонд развития Алтайского края. Объем его капитализации в марте текущего года достиг 978 млн рублей.

В целом за период своей деятельности структура предоставила 22 льготных займа. Общая совокупность льготных долгосрочных инвестиционных ресурсов фонда в обороте промышленного бизнеса составила 795 млн руб­лей. Стоимость инвестиционных проектов, в финансировании которых принимает участие фонд, превышает 2,7 млрд рублей.

За время действия закона предоставлены в аренду земельные участки без торгов для реализации шести масштабных проектов общей стоимостью 8,5 млрд рублей.