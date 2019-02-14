Алтайский край намерен получать 2 млн долларов от медуслуг иностранцам

Алтайскому краю предстоит с нуля увеличить доход до 2 млн долларов от экспорта медуслуг иностранцам. Это должно произойти к 2024 году, рассказал губернатор Виктор Томенко на сочинском форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+". Об этом сообщает ТАСС .

В регионе хотят развивать медицинский туризм, совмещающий отдых, санаторно-курортного лечение с получением медпомощи. Услуга адресована иностранным гражданам.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Постараемся фактически с нуля доходов от экспорта медуслуг выйти к 2024 году на уровень $2 млн — порядка 130−140 млн рублей обеспечить доходов нашим учреждениям оказания услуг иностранным гражданам.

Для продвижения на международном рынке, краю нужно разработать маркетинговую стратегию. Медучреждениям предстоит получить необходимые международные сертификаты и организовать работу отделов для сопровождения иностранцев. «Пока что у нас отсутствует специальное обучение и подготовка медперсонала — людей, которые готовы к взаимодействию с зарубежными пациентами», — пояснил губернатор.

По словам Томенко, в 2018 году всего около 900 иностранцев получили медпомощь в Алтайском крае. Но регион обладает серьезным потенциалом. Здесь действует краевой клинический перинатальный центр «ДАР», Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Ежегодно на санаторно-курортное лечение в регион приезжают более 200 тыс. человек из 2,2 млн туристов, посещающих край.