Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по индексу рынка труда

Индекс рассчитывался на основе девяти показателей, характеризующих положение на рынке труда, включая уровень зарплаты, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Чем выше значение, тем более благоприятная ситуация в регионе.
В Алтайском крае индекс рынка труда по итогам 2019 года составил 48,3. По сравнению с 2018 годом он вырос на 2,4 пункта.
Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург.
В самом конце списка Республика Тыва, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесская Республика.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае вырос уровень безработицы.