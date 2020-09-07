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Экономика

Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по индексу рынка труда

Алтайский край занял 70 место в списке из 85 регионов по индексу на рынке труда, гласят данные РИА Новости.

Новостройки.
Новостройки.
barnaul.org

Индекс рассчитывался на основе девяти показателей, характеризующих положение на рынке труда, включая уровень зарплаты, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Чем выше значение, тем более благоприятная ситуация в регионе.

В Алтайском крае индекс рынка труда по итогам 2019 года составил 48,3. По сравнению с 2018 годом он вырос на 2,4 пункта.

Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург.

В самом конце списка Республика Тыва, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесская Республика.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае вырос уровень безработицы.

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