Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июня 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Алтайский край оказался в самом конце списка регионов по благосостоянию семей

Аналитики составили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей. Алтайский край расположился на 80 месте из 85, гласят данные РИА Рейтинг. Эксперты подготовили рейтинг по итогам 2019 года.

Аварийные дома в Барнауле. Недвижимость.
Аварийные дома в Барнауле. Недвижимость.
Анна Зайкова

Максимально возможный остаток средств среднестатистической семьи с двумя детьми в Алтайском крае (после минимальных расходов) составил 7 924 рублей.

Эта же сумма для семьи с одним ребенком — 19 053 рублей.

Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там после минимальных расходов у семьи с двумя детьми остается почти 90 тысяч рублей.

Вслед за ним идут Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

На последнем месте Кабардино-Балкарская Республика, где семьи уходят в минус на тысячу.

Как считают эксперты, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что пропасть между богатыми и бедными регионами огромна и значимых предпосылок для ее сокращения не наблюдается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость