Алтайский край оказался в самом конце списка регионов по благосостоянию семей

Максимально возможный остаток средств среднестатистической семьи с двумя детьми в Алтайском крае (после минимальных расходов) составил 7 924 рублей.
Эта же сумма для семьи с одним ребенком — 19 053 рублей.
Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там после минимальных расходов у семьи с двумя детьми остается почти 90 тысяч рублей.
Вслед за ним идут Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.
На последнем месте Кабардино-Балкарская Республика, где семьи уходят в минус на тысячу.
Как считают эксперты, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что пропасть между богатыми и бедными регионами огромна и значимых предпосылок для ее сокращения не наблюдается.