Алтайский край оказался в самом конце списка регионов по благосостоянию семей

Аналитики составили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей. Алтайский край расположился на 80 месте из 85, гласят данные РИА Рейтинг. Эксперты подготовили рейтинг по итогам 2019 года.

Максимально возможный остаток средств среднестатистической семьи с двумя детьми в Алтайском крае (после минимальных расходов) составил 7 924 рублей.

Эта же сумма для семьи с одним ребенком — 19 053 рублей.

Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там после минимальных расходов у семьи с двумя детьми остается почти 90 тысяч рублей.

Вслед за ним идут Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

На последнем месте Кабардино-Балкарская Республика, где семьи уходят в минус на тысячу.

Как считают эксперты, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что пропасть между богатыми и бедными регионами огромна и значимых предпосылок для ее сокращения не наблюдается.