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Экономика

Алтайский край по росту оборота розничной торговли оказался в конце рейтинга регионов

Оборот розничной торговли по итогам шести месяцев 2021 года в Алтайском крае вырос на 2,9% - по этому показателю край занял 70-е место в рейтинге регионов, сообщает РИА «Новости».

Уличная торговля в Барнауле.
Уличная торговля в Барнауле.
Barnaul.org

Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия вырос в 80 регионах, лидерами стали Адыгея, Краснодарский край — прирост более 20%.

«В Алтайском крае изменение оборота розничной торговли по сравнению с первым полугодием 2020 года — 2,9%", — отмечает агентство.

За шесть месяцев оборот розничной торговли на одного жителя региона — 78,8 тыс. рублей.

Доля Алтайского края в общероссийском обороте розничной торговли — 1%.

Республика Алтай заняла 27 место в рейтинге. Здесь рост составил 10,4%, при этом оборот на каждого жителя меньше — 69,9 тыс. рублей.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия оборот розничной торговли в России вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,2%.

Такой рост эксперты объяснили эффектом низкой базы, поскольку в 2020 году из-за жестких ограничений оборот торговли сократился сильнее, чем другие экономические показатели.

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