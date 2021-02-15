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Экономика

Алтайский край поднялся на несколько позиций в рейтинге регионов с высоким качеством жизни

РИА «Новости» опубликовали рейтинг регионов по качеству жизни за 2020 год. Алтайский край занял в нем 68 строчку — это на 4 позиции лучше, чем в 2019 году.

Проспект Ленина в Барнауле. Пешеходный переход. Зима в Барнауле.
Проспект Ленина в Барнауле. Пешеходный переход. Зима в Барнауле.
Михаил Хаустов

В лидерах рейтинга ожидаемо оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Здесь по-прежнему наблюдается высокая развитость инфраструктуры, уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития.

В первую десятку также входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область.

В аутсайдерах — Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва.

Средний балл у этих регионов ниже 35, что означает уровень ниже среднего по стране.

Как делался рейтинг

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей. В их числе — уровень доходов и занятость населения, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка, другие открытые источники.

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