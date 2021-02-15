Алтайский край поднялся на несколько позиций в рейтинге регионов с высоким качеством жизни

В лидерах рейтинга ожидаемо оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Здесь по-прежнему наблюдается высокая развитость инфраструктуры, уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития.
В первую десятку также входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область.
В аутсайдерах — Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва.
Средний балл у этих регионов ниже 35, что означает уровень ниже среднего по стране.
Как делался рейтинг
При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей. В их числе — уровень доходов и занятость населения, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка, другие открытые источники.