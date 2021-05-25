Алтайский край поднялся на 56 позиций в рейтинге административного давления на бизнес

Алтайский край существенно улучшил положение в рейтинге по административному давлению на бизнес, переместившись с 62 места на шестое. Об этом сообщает сайт уполномоченного по правам предпринимателей региона.

По результатам исследования индекса административного давления за 2020 год, на первом месте расположилась Ульяновская область, следом Удмуртия, Адыгея, Калужская и Тюменская области.

Далее следуют Алтайский край, Кировская область, Краснодарский край, Башкирия и Калмыкия.

Индекс административного давления на бизнес. 2021 год. ombudsmanbiz22.ru.

Количество проверок в целом по России в 2020 году сократилось с 992 до 402 тыс., региональных — с 307 до 118 тыс., муниципальных — с 49 до 15 тыс.

При этом количество случаев причинения вреда субъектами, относящимися к поднадзорной сфере девяти контрольных ведомств (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, МЧС, Росзздравнадзор, Ространснадзор и Роструд), практически не изменилось.

Бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов отметил, что задача Федерального закона «О государственном контроле…» — сместить акцент с проведения проверок на профилактику нарушений и дать бизнесу больше гарантий во взаимодействии с надзорными органами.

Ранее altapress.ru писал, какие именно изменения произошли в 2020 году в области взаимоотношений бизнеса и органов надзора.