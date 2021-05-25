Алтайский край поднялся на 56 позиций в рейтинге административного давления на бизнес

По результатам исследования индекса административного давления за 2020 год, на первом месте расположилась Ульяновская область, следом Удмуртия, Адыгея, Калужская и Тюменская области.
Далее следуют Алтайский край, Кировская область, Краснодарский край, Башкирия и Калмыкия.
Количество проверок в целом по России в 2020 году сократилось с 992 до 402 тыс., региональных — с 307 до 118 тыс., муниципальных — с 49 до 15 тыс.
При этом количество случаев причинения вреда субъектами, относящимися к поднадзорной сфере девяти контрольных ведомств (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, МЧС, Росзздравнадзор, Ространснадзор и Роструд), практически не изменилось.
Бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов отметил, что задача Федерального закона «О государственном контроле…» — сместить акцент с проведения проверок на профилактику нарушений и дать бизнесу больше гарантий во взаимодействии с надзорными органами.
Ранее altapress.ru писал, какие именно изменения произошли в 2020 году в области взаимоотношений бизнеса и органов надзора.