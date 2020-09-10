Алтайский край получил дополнительно 17 млрд рублей на борьбу с пандемией

В связи с пандемией по решению правительства РФ Алтайский край получил дополнительно порядка 17 млрд рублей. Об этом шла речь на встрече губернатора региона Виктора Томенко с председателем комитета по обороне Госдумы Владимиром Шамановым.

Шаманов отметил, что в преддверии подготовки бюджета России на 2021 год он намерен сверить часы с руководством Алтайского края по вопросам бюджетной обеспеченности.

На начало года объем финансовой помощи для региона составлял 56 млрд рублей. Дополнительные деньги регион получил и направил на борьбу с коронавирусом, поддержку социальной сферы, в том числе на строительство и ремонт социально значимых учреждений, на развитие и содержание сети дорог.

Томенко заявил, что пик пандемии в Алтайском крае пройден, поэтому постепенно смягчается действующий режим ограничений.

Сайт правительства края напоминает, что Владимир Шаманов родился в Барнауле.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял второе место в Сибири по числу выздоровевших от COVID-19.