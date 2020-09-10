Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 сентября 10°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Алтайский край получил дополнительно 17 млрд рублей на борьбу с пандемией

В связи с пандемией по решению правительства РФ Алтайский край получил дополнительно порядка 17 млрд рублей. Об этом шла речь на встрече губернатора региона Виктора Томенко с председателем комитета по обороне Госдумы Владимиром Шамановым.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Шаманов отметил, что в преддверии подготовки бюджета России на 2021 год он намерен сверить часы с руководством Алтайского края по вопросам бюджетной обеспеченности.

На начало года объем финансовой помощи для региона составлял 56 млрд рублей. Дополнительные деньги регион получил и направил на борьбу с коронавирусом, поддержку социальной сферы, в том числе на строительство и ремонт социально значимых учреждений, на развитие и содержание сети дорог.

Томенко заявил, что пик пандемии в Алтайском крае пройден, поэтому постепенно смягчается действующий режим ограничений.

Сайт правительства края напоминает, что Владимир Шаманов родился в Барнауле.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял второе место в Сибири по числу выздоровевших от COVID-19.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость