Алтайский край получил «коврижки» за успешное выполнение нацпроекта

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» Алтайский край успешно выполнил планы 2019 и 2020 года по подключению социально значимых объектов к сети «Интернет», за что получил дополнительную квоту для обеспечения интернетом нового типа объектов. Об этом министр цифрового развития и связи Алтайского края, Евгений Зрюмов рассказал на онлайн пресс-конференции 12 мая.

Награда за хорошую работу

Зрюмов подчеркнул, что термин «социально значимый объект» можно понимать шире, чем это регламентирует нацпроект. В качестве примера он привел преференцию, которую получил Алтайский край благодаря успешному закрытию плана 2019 и 2020 — региону доверили подключить к интернету также и объекты культуры

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи Алтайского края:

Это библиотеки, и, например, досуговые центры, которых на территории края большое количество. Многие из них мы уже обеспечили интернетом, планируем и еще 100 объектов дополнительно подключить к сети.

Когда будет завершен проект

Евгений Зрюмов напомнил, что в рамках проекта необходимо подключить 2500 объектов к интернету. В 2021 году итоговый план будет выполнен «на все 100%", сразу после того, как в регионе подключат еще 955 объектов, рассказывает чиновник.

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи Алтайского края: