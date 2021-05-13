Алтайский край получил «коврижки» за успешное выполнение нацпроекта

Награда за хорошую работу
Зрюмов подчеркнул, что термин «социально значимый объект» можно понимать шире, чем это регламентирует нацпроект. В качестве примера он привел преференцию, которую получил Алтайский край благодаря успешному закрытию плана 2019 и 2020 — региону доверили подключить к интернету также и объекты культуры
Евгений Зрюмов,
министр цифрового развития и связи Алтайского края:
Это библиотеки, и, например, досуговые центры, которых на территории края большое количество. Многие из них мы уже обеспечили интернетом, планируем и еще 100 объектов дополнительно подключить к сети.
Когда будет завершен проект
Евгений Зрюмов напомнил, что в рамках проекта необходимо подключить 2500 объектов к интернету. В 2021 году итоговый план будет выполнен «на все 100%", сразу после того, как в регионе подключат еще 955 объектов, рассказывает чиновник.
Евгений Зрюмов,
министр цифрового развития и связи Алтайского края:
То есть к интернету будут подключены 100% школ, пожарных постов, органов местного самоуправления, которым особенно нужен высокоскоростной интернет, поскольку необходимо оказывать электронные государственные услуги на должном уровне. И конечно же, фельдшерско-акушерских пунктов для того, иметь устойчивую связь с различными информационными системами в сфере здравоохранения. Насколько они стали востребованы, мы уже ощутили непосредственно на своем жизненном опыте.