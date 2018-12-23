Алтайский край получит деньги на повышение производительности труда

Алтайский край вошел в число 15 регионов, которые получат поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

На участие в программе подали заявки 39 регионов. Одобрили их 15. Эти регионы получат доступ к льготным займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам, налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации и использования цифровых технологий, инструментам выхода на новые рынки сбыта.

Предприятия — участники программы могут воспользоваться адресной поддержкой в оптимизации производственных процессов и переобучением сотрудников.

Все регионы, участвующие в нацпроекте, получат индивидуальные цели по повышению производительности труда для целевой группы компаний региона.