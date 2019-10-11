Алтайский край получит из федерального бюджета дотации на развитие как «отстающий регион»

В ближайшие пять лет из федерального бюджета будут выделены 100 миллиардов рублей на развитие регионов, которые показали низкий социально-экономический уровень, пишет «КП». В список попал Алтайский край.

Помимо Алтайского края, отстающими признаны еще 9 регионов: Калмыкия, Республика Алтай, Карелия, Псковская область, Тува, Чувашия, Курганская область, Адыгея и Марий Эл. Их на июньской встрече с Владимиров Путиным обозначил глава минэкономразвития Максим Орешкина.

Все они получат в ближайшие пять лет 100 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Средства пойдут на решение наиболее острых проблем на этих территориях: на ремонт дорог, реформирование службы первичной медицинской помощи.

«Все федеральные ведомства получили задачу провести приоритизацию в национальных проектах, которые реализуют в этих регионах. И плюс договорились, что будет выделено пока, предварительно, в районе 100 млрд рублей на ближайшее пять лет на финансирование наиболее острых проблем», — цитирует Виталия Мутко ТАСС. Также он добавил, что в десяти отстающих регионах могут ввести дополнительную льготную ипотеку.