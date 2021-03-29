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Экономика

Алтайский край попал в последнюю десятку рейтинга зарплат среди провинциальных городов

В крупных городах зарплата обычно заметно выше. Правда, и расходы, больше. А в средних и малых населенных пунктах средняя зарплата обычно на 15−20 процентов меньше, чем в крупных городах этого же региона, показывают исследования РИА Новости.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

В качестве основного критерия оценки исследователи взяли отношение средней зарплаты в средних и малых населенных пунктах к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

При этом в расчет не брали региональные столицы и крупнейшие города — с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысяч работающих в крупных и средних предприятиях.

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах России стали северные регионы — ЯНАО, Магаданская область и НАО с хорошо развитой добывающей промышленностью, в конце списка — республики Северного Кавказа и Ивановская область.

Также в последней десятке оказался Алтайский край — 74 место из 81. Это самый низкий показатель среди других Сибирских регионов.

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