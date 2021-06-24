Алтайский край попал в ТОП-20 в рейтинге готовности регионов к будущему

Высшая школа экономики представила аналитический доклад , посвященный анализу инновационного развития российских регионов, в том числе и Алтайского края.

«Исследование базируется на системе показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, уровень инновационной и экспортной активности, качество региональной инновационной политики. Используемые показатели отвечают российским и международным статистическим стандартам, применяемые методологические подходы согласуются с практикой построения региональных инновационных индексов и формирования соответствующих рейтингов», — говорится в исследовании.

По сводному инновационному индексу Алтайский край занял 43 место в рейтинге — опустился на пять позиций (ранее занимал 38 строчку).

Более всего упало «качество инновационной политики» — на 13 позиций (с 23 на 36). Впрочем, из пяти важных показателей по четырем произошло падение.

На шесть позиций вверх (с 46 на 40) поднялся «научно-технический потенциал».

В дополнение к оценкам инновационного развития представили результаты исследования готовности регионов к будущему, свидетельствующие о качестве регионального стратегического управления.

«По готовности к будущему Алтайский край расположился на 14 месте, при этом выше всего аналитики оценили „соответствие региональной стратегической повестки содержанию федеральных стратегий“», — говорится в данных исследования.

Ниже всего в крае оценили «близость региональной новостной повестки к информационному полю развитых стран».

Согласно исследованию, самая высокая готовность к будущему в Санкт-Петербурге, Крыму и Москве, а самая низкая — в Чукотском и Ненецком автономных областях.