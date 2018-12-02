Алтайский край уверенно держит лидерство в антирейтинге по зарплатам

Среднемесячная номинальная (без вычета налогов и проч.) начисленная заработная плата работников в СФО в январе — сентябре 2018 года составила 36 485 рублей. Этот же показатель в Алтайском крае составляет 24 760 рублей.
Самые высоки зарплаты:
- Хакасия (38 210 рублей),
- Забайкальский край (38 069 рублей),
- Красноярский крае (43 719 рублей),
- Иркутская области (40 909 рублей),
- Томская область (40592 рублей).
Напомним, в 2019 году власти Алтайского края хотят на 8% повысить зарплаты бюджетникам, особенно квалифицированному персоналу. А судя по трехлетним прогнозам, до 2021 года в Алтайском крае реальная зарплата вырастет на 8,4% и к 2021 году в среднем составит 32,2 тыс. рублей.