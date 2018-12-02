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Экономика
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Алтайский край уверенно держит лидерство в антирейтинге по зарплатам

Среди регионов Сибирского Федерального округа самые низкие зарплаты в очередной раз зафиксировали в Алтайском крае. наиболее низкий уровень заработной платы зафиксирован вновь в Алтайском крае. Средний показатель в алтайском крае более чем на 11 тысяч рублей меньше, чем в среднем по региону. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Среднемесячная номинальная (без вычета налогов и проч.) начисленная заработная плата работников в СФО в январе — сентябре 2018 года составила 36 485 рублей. Этот же показатель в Алтайском крае составляет 24 760 рублей.

Самые высоки зарплаты:

  • Хакасия (38 210 рублей),
  • Забайкальский край (38 069 рублей),
  • Красноярский крае (43 719 рублей),
  • Иркутская области (40 909 рублей),
  • Томская область (40592 рублей).

Напомним, в 2019 году власти Алтайского края хотят на 8% повысить зарплаты бюджетникам, особенно квалифицированному персоналу. А судя по трехлетним прогнозам, до 2021 года в Алтайском крае реальная зарплата вырастет на 8,4% и к 2021 году в среднем составит 32,2 тыс. рублей.

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