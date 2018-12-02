Алтайский край уверенно держит лидерство в антирейтинге по зарплатам

Среди регионов Сибирского Федерального округа самые низкие зарплаты в очередной раз зафиксировали в Алтайском крае. наиболее низкий уровень заработной платы зафиксирован вновь в Алтайском крае. Средний показатель в алтайском крае более чем на 11 тысяч рублей меньше, чем в среднем по региону. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.