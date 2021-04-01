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Экономика

Алтайский край хочет продать доли в «Россети Сибирь» и «Бийском аэропорту»

Правительство Алтайского края выставит на продажу в 2021—2023 годах доли в ПАО «Россети Сибирь» и АО «Бийский аэропорт», пишет «Интерфакс» со ссылкой на замначальника управления имущественных отношений региона Александра Теплова.

Виды Бийска. Аэропорт.
Виды Бийска. Аэропорт.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В прогнозный план приватизации включили 0,0000033% в уставном капитале «Россети Сибирь», 5% акций в АО «Бийский аэропорт» и 100% акций компании «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» (Китайский рынок).

Торгово-производственный комплекс Алтайского края.
Торгово-производственный комплекс Алтайского края.
Дмитрий Лямзин

Ранее из этого имущества пытались реализовать только 100% торгово-производственного комплекса. Его дважды выставляли на торги почти за 400 млн рублей, но оба аукциона не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Бийский аэропорт уже более 10 лет не используется. В последний раз его задействовали для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году.

Здание находится в законсервированном состоянии под охраной. До прихода в упадок аэропорт принимал воздушные суда третьего класса (Ан-2, Ан-24,Ан-26, Як-40, L-410) и вертолеты.

Всего от продажи включенного в план приватизации краевого имущества планируется выручить не менее 112 млн рублей в 2021 году и по такой же сумме в последующие два года.

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