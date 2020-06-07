Алтайский край вновь попал в зарплатный антирейтинг. Где живут богаче?

Еще хуже обстоят дела с заработной платой в Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей). В Карачаево-Черкесии ситуация примерно такая же как и на Алтае — средняя зарплата 27,6 тыс. рублей.
Самые высокие доходы у людей за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).
Средняя зарплата по стране — 48,3 тыс. рублей.
Ранее власти Алтайского края отмечали, что рост зарплат в регионе идет, но показатель все равно остается низким. По прогнозам, к концу года жители края смогут получать в среднем около 30 тыс. рублей.