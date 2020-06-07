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Экономика

Алтайский край вновь попал в зарплатный антирейтинг. Где живут богаче?

Росстат обнародовал данные о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года. Алтайский край традиционно в «хвосте» списка со средним показателем в 27,6 тыс. рублей.

Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

Еще хуже обстоят дела с заработной платой в Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей). В Карачаево-Черкесии ситуация примерно такая же как и на Алтае — средняя зарплата 27,6 тыс. рублей.

Самые высокие доходы у людей за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.

Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

Средняя зарплата по стране — 48,3 тыс. рублей.

Ранее власти Алтайского края отмечали, что рост зарплат в регионе идет, но показатель все равно остается низким. По прогнозам, к концу года жители края смогут получать в среднем около 30 тыс. рублей.

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