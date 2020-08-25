Алтайский край вошел в десятку регионов по федеральным дотациям

Алтайский край замкнул топ-10 регионов по размеру финансовой поддержки.

Самую щедрую федеральную помощь получили Крым (62,6 млрд руб.), Дагестан (56,3 млрд руб.) и Чечня (44,9 млрд руб.). В первую десятку также вошли Якутия (42,4 млрд руб.), Башкортостан (38,6 млрд руб.), Краснодарский край (35,2 млрд руб.), Татарстан (33,4 млрд руб.), Подмосковье (33,3 млрд руб.) и Калининградская область (33 млрд руб.).

Наибольшую часть расходов федеральный центр компенсировал Дагестану (90%) и Чечне (88%), а также Ингушетии (87%), Тыве (82%), Карачаево-Черкесии (79%), Кабардино-Балкарии (72%), Республике Алтай (72%), лидеру прошлого списка Крыму (71%), Северной Осетии (63%) и Камчатскому краю (63%).

«В условиях низких цен на нефть и стагнирующих доходов федеральный центр не сможет в длительной перспективе поддерживать высокий уровень бюджетных вливаний, и поэтому регионы могут вынудить влезать в долги. В случае затяжного характера коронакризис может обернуться не только замедлением развития регионов, но и ростом экономического неравенства территорий и еще большим расслоением доходов населения, увеличением безработицы в бедных регионах и усилением оттока работников в Москву и несколько других крупных городов», — считает президент «ФинЭкспертиза» Елена Трубникова.

Напомним, что за первую половину 2020 года налоговики собрали в крае 66,25 млрд рублей, тогда как год назад за аналогичный период было собрано почти на 1 млрд рублей меньше.