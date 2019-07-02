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Экономика

Алтайский край вошел в федеральный проект по снижению бедности

В тринадцати регионах России изучат причины бедности населения и примут меры для ее снижения, сообщил ТАСС со ссылкой на портал «Будущее России. Национальные проекты». 1 июля стало известно, что перечень субъектов, включенных в проект, вырос до 13 позиций и в него вошел Алтайский край

Бедность. Бездомные.
Бедность. Бездомные.
СС0

В выбранных регионах изучат состояние бедности, в том числе картину по конкретным муниципалитетам. Результатом полного анализа ситуации станет выработка мер по повышению доходов населения и снижению уровня бедности.

В частности, предполагается ввести выплаты неработающим родителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком — инвалидом I группы или инвалидов I группы с детства. При назначении выплаты будут учитывать степень самостоятельности подопечного и его возраст.

Напомним, о борьбе с бедностью в России говорил в Послании ФС Президент Владимир Путин.

В Волгоградской области действует соцкодекс, направленный в том числе на поддержку финансово незащищенных слоев населения. В регионе поддерживают людей с ментальными особенностями, инвалидов с детства, многодетные семьи.

В каких регионах будут бороться с бедностью

Курганская область, Алтайский и Пермский края, республики Тыва и Коми, Татарстан, Кабардино-Балкария, Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Томская, Липецкая и Новгородская области.

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