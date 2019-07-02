Алтайский край вошел в федеральный проект по снижению бедности

В тринадцати регионах России изучат причины бедности населения и примут меры для ее снижения, сообщил ТАСС со ссылкой на портал «Будущее России. Национальные проекты». 1 июля стало известно, что перечень субъектов, включенных в проект, вырос до 13 позиций и в него вошел Алтайский край

Бедность. Бездомные. СС0