Алтайский край вошел в федеральный проект по снижению бедности

В выбранных регионах изучат состояние бедности, в том числе картину по конкретным муниципалитетам. Результатом полного анализа ситуации станет выработка мер по повышению доходов населения и снижению уровня бедности.
В частности, предполагается ввести выплаты неработающим родителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком — инвалидом I группы или инвалидов I группы с детства. При назначении выплаты будут учитывать степень самостоятельности подопечного и его возраст.
Напомним, о борьбе с бедностью в России говорил в Послании ФС Президент Владимир Путин.
В Волгоградской области действует соцкодекс, направленный в том числе на поддержку финансово незащищенных слоев населения. В регионе поддерживают людей с ментальными особенностями, инвалидов с детства, многодетные семьи.
В каких регионах будут бороться с бедностью
Курганская область, Алтайский и Пермский края, республики Тыва и Коми, Татарстан, Кабардино-Балкария, Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Томская, Липецкая и Новгородская области.