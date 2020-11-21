Алтайский край вошел в список регионов с самым дешевым хлебом. Еще бы

Розничная цена на хлеб в России в 2020 году выросла меньше, чем в прошлом, а в торговых сетях крупных городов даже снизилась, пишет РИА Новости.

По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в октябре по сравнению с октябрем 2019 года подорожали на 5,97%. В прошлом году этот показатель достигал 7,72%.

Средняя потребительская цена хлеба из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов составляет 55,12 рубля за килограмм. Хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной — 55,5 рубля за килограмм.

По данным IT-компании «Эвотор», в октябре самой низкой цена бородинского хлеба была в Алтайском крае и Ростовской области — 27 рублей. При этом средняя цена бородинского хлеба в Краснодарском и Красноярском крае, по оценкам экспертов, составляла 34 рубля, в Воронежской области — 46 рублей.

Самый дешевый дарницкий продается в несетевой рознице Удмуртии — всего по 14 рублей. В Краснодарском крае, Самарской области и Пермском крае он же стоит в среднем 20 рублей, в Иркутской области — 26 рублей.

Нарезной батон меньше всего стоит в Оренбургской области — 22 рубля. А его средняя цена в Пермском и Краснодарском краях, Челябинской области — 31 рубль, в Нижегородской области — 39 рублей, в Иркутской области — 47 рублей.