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Экономика

Алтайский край вошел в ТОП-20 регионов России по числу выданных потребкредитов

В июне российские банки предоставили 1,7 млн потребительских кредитов, что стало абсолютным рекордом с 1991 года. Об этом сообщает «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ). Алтайский край в региональном списке занял 18 место по количеству выданных кредитов — 29,6 тыс.

Кредит. Объявление.
Кредит. Объявление.
Altapress.ru

В число лидеров по темпам роста выдачи кредитов стали Омская и Волгоградская области (на 11%), а также Ставропольский край (+ 12%). Минимальный рост был зафиксирован в Красноярском крае и Ленинградской области (+ 4%), в Иркутской области динамика вообще оказалась нулевой.

В Алтайском крае банки в июне выдали на 8% больше кредитов, чем в предыдущем месяце.

В ОКБ подчеркивают, что по сравнению с маем величина выдач возросла в целом на 8%. Главной причиной является календарный фактор — длинные майские праздники. Если же сравнивать июнь-2021 с июнем прошлого года, то рост составил внушительные 53%. В ОКБ это объясняют восстановлением рынка после первого локдауна.

«Рекордные выдачи потребительских кредитов обусловлены несколькими факторами. Во-первых, банки на фоне роста ключевой ставки стремятся нарастить кредитный портфель до того, как привлечение средств станет для них самих еще дороже. Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты. Также существенное влияние оказал сезонный фактор — в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной», — прокомментировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Влад Василевский.

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